Quién es Luis Rosales, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso

El abogado y notario Luis Rosales Marroquín ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito legislativo y jurídico, con vínculos en distintas etapas con partidos y procesos relevantes de la política guatemalteca.

Graduado de la Universidad Rafael Landívar, en el 2002, obtuvo una maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad San Pablo de Guatemala, en el 2011. Desde entonces, su trayectoria se ha desarrollado entre el trabajo legislativo, el litigio, y el asesoramiento político.

Su paso por el Congreso se remonta a inicios de la década de 2000, cuando fue electo diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para el periodo 2000-2004. Durante esa legislatura integró la Junta Directiva del Congreso y presidió la Comisión de Derechos Humanos.

En el ámbito jurídico, Rosales también formó parte del equipo legal que participó en la defensa del exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio, uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente del país.

De asesor a diputado en el Congreso

Su trayectoria continúo desde el 2008 al 2015 como asistente de distintas secretarías en el Congreso de la República, así como asesor de diputados y bancadas.

Años después volvió a ser actor político bajo agrupaciones vinculadas al FRG. Participó con el partido Visión con Valores (VIVA), con el que fue electo en 2015 como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén) para el periodo 2016-2020.

En ese contexto también fue considerado cercano a la exdiputada y excandidata presidencial Zury Ríos Sosa, a quien asesoró durante la contienda electoral del 2015.

Posteriormente se sumó al partido Valor, con el que llegó al Congreso de la República para el periodo legislativo 2020-2024.

Sin embargo, antes de concluir ese periodo en el Legislativo, fue designado por el Congreso como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad en 2021, cargo al que llegó por primera vez en ese año.

Rosales Marroquín renunció a su cargo como diputado y ocupó la magistratura suplente desde el 2022 al 2026.

Su paso por la CC y su visión sobre la política

En una entrevista a Prensa Libre, Rosales Marroquín aborda su trayectoria, su reelección como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, junto a Roberto Molina Barreto, designado como titular; y su visión sobre la relación entre el derecho constitucional y la política en Guatemala.

En la conversación también habla sobre cómo su experiencia en el Congreso y en el litigio ha influido en su perspectiva sobre el papel de magistrados constitucional.

