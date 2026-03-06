“Si este gobierno se está desarrollando, es porque la Corte de Constitucionalidad lo ha respaldado”: Roberto Molina Barreto

Roberto Molina Barreto consolidó su permanencia en la Corte de Constitucionalidad (CC) por un período más, luego de ser reelecto por el Congreso en una extensa y tensa jornada legislativa que se prolongó por más de 12 horas.

La sesión estuvo marcada por confrontaciones políticas, denuncias de presiones y momentos de alta tensión entre diputados, pero el pleno avanzó hasta la fase de votación y confirmó la continuidad de Molina Barreto como magistrado titular para el período 2026-2031. El Congreso también eligió como magistrado suplente a Luis Rosales, que ocupa actualmente el mismo cargo.

Molina Barreto llegó por primera vez a la CC en el período 2006-2011, cuando fue designado por el entonces presidente Óscar Berger. Luego fue reelecto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2011-2016. Aunque no integró la magistratura constitucional en el siguiente ciclo, regresó en el 2020, cuando la CSJ lo designó para sustituir al magistrado Neftaly Aldana, y luego fue nuevamente designado como magistrado titular para el período 2021-2026.

En la actual elección legislativa el Congreso contaba con una lista de 47 aspirantes para ocupar el cargo. Sin embargo, desde días antes de la votación el nombre de Molina Barreto comenzó a consolidarse como la opción con mayor respaldo para la magistratura titular. Mientras tanto, la bancada Semilla y el presidente Bernardo Arévalo señalaban directamente a Molina Barreto como una persona no íntegra para ocupar el cargo.

Molina Barreto fue electo con 100 votos a favor y 44 en contra. Luego de ser electo, el magistrado habló con Prensa Libre y señaló que está sorprendido por los señalamientos del presidente y de la bancada oficial en su contra, lo que calificó como un juego político.

¿Cuáles son sus primeras impresiones de su reelección como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad?



Considero que es molesto hablar de uno mismo, pero considero que es el fruto de mi actuación durante los 70 años de vida que tengo; 42 de ejercicio profesional, y aproximadamente 17 de función pública.



Es evidente que eso ha sido observado en el ámbito político-nacional, es de amplio conocimiento, y creo que ese es el fruto, lo cual a mí me agrada mucho, porque por eso he luchado en todos estos años: para hacerlo correcto y poder seguir sirviendo a mi país.

¿Cuál es el plan que usted tiene para esta nueva magistratura?



Seguir haciendo lo que he hecho durante estos 17 años, que es ser un fiel defensor del orden constitucional, para poder interpretar la Constitución, esta debe ser interpretada dependiendo de las distintas épocas que vive nuestro país.

Y, por supuesto, lo que dije en la entrevista al Congreso, que es difundir la necesidad de que los litigantes no hagan un uso abusivo del amparo, y esto pueda hacer que se concentre la Corte en la verdadera esencia de su función, que es defender el orden constitucional cuando los órganos de poder no hagan lo que tengan que hacer, especialmente en el ámbito de los debidos procesos para los tres poderes del Estado.

¿Usted tuvo acercamientos con los diputados de las diferentes bancadas para ser reelecto? ¿Qué les propuso?

Durante todo el ejercicio de mi carrera y de la magistratura es evidente que he mantenido una relación institucional, no solo con el Congreso de la República, sino con el Organismo Ejecutivo, con distintos presidentes, incluyendo el actual, y con el Organismo Judicial. Esa relación interinstitucional siempre es necesario mantenerla.

En esta ocasión, obviamente, por haber elegido yo ser designado por el órgano político por excelencia, pues sí tuve algunas pláticas con distintas bancadas, precisamente en el campo de lo que uno tiene que hacer, que es indicar y recordar quién es uno y por qué está aspirando a continuar sirviendo en su país.

Sobre la polarización o los acontecimientos en los últimos días respecto de su elección como magistrado, ¿qué respondería usted ante los señalamientos que hace la bancada oficial y el propio presidente Bernardo Arévalo en su contra?



Pues muy sorprendido, pero esto es normal. Es un juego político.

De todos es sabido que, si este gobierno se está desarrollando, es porque la Corte de Constitucionalidad, el órgano democrático del país, lo ha respaldado; por ahí la muestra más grande es la famosa sentencia del 2023, de la cual fui ponente, y en la cual se está indicando que cada órgano debe hacer lo que la Constitución dice y que se debe respetar la democracia.

Esto es un juego político. Posiblemente fueron muy duros, pero es parte de la madurez que uno debe tener para poder ejercer estos cargos, y no tengo mayor comentario.

¿Usted estaría dispuesto a dialogar con el presidente y con el grupo de diputados oficialistas?



Es que, como le digo, para poder ejercer estos cargos tan importantes, especialmente de una corte que interpreta la Constitución Política, no se puede dejar de tener la apertura de poder dialogar con todas las instituciones del poder público.

Esto, para poder hacer un buen trabajo a favor de la nación, debe mantener una comunicación abierta, responsable y, ante todo, con seriedad.

¿Qué opinión tiene sobre los señalamientos o comentarios que hace la embajada de Estados Unidos en Guatemala?



Hay que respetar las opiniones, no solo del Gobierno de la República de Guatemala, sino de cualquier gobierno.

No puedo yo interferir para calificarlas. Considero que lo importante para cualquier país que tiene relaciones con Guatemala es mantener una línea de legalidad, de certeza jurídica y, sobre todo, de confianza entre las naciones de que se está haciendo lo que las reglas legales señalan y las convenciones internacionales.