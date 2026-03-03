Claudia Paniagua tras su reelección: “Podemos tener más afinidad entre CSJ y CC”

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió a Dina Ochoa y a Claudia Paniagua como magistradas titular y suplente, respectivamente, ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

La designación se efectuó durante una sesión extraordinaria celebrada a puerta cerrada, en la que el pleno del Organismo Judicial definió dos de los cinco cargos que integrarán la próxima magistratura del máximo tribunal constitucional.

Tras la decisión, Paniagua concedió una entrevista a Prensa Libre, en la que se refirió a los acercamientos que sostuvo con magistrados de la CSJ y a la propuesta que planteó en el marco del proceso de designación.

Paniagua integra actualmente la CC, a la que llegó en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y con esta nueva designación continuará como magistrada suplente en el próximo período.

Minutos antes de que la CSJ efectuara la votación, el presidente Bernardo Arévalo emitió un mensaje en el que advirtió sobre un intento de aparentar que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala influye en la elección de magistrados de la CC. Consultada al respecto, Paniagua afirmó desconocer los comentarios del mandatario.



¿Cuál es su impresión al ser reelecta como magistrada suplente ante la CC y el apoyo que recibió por parte de la Corte Suprema de Justicia?

Recién terminó el pleno y me voy enterando de cómo fue la elección. Puedo decirle que fui favorecida con 12 votos de 13 por parte del órgano elector, en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante los cuales puse mi hoja de vida a efecto de que fuera evaluada, y fue tomada en cuenta en mi solicitud que realicé como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Actualmente formo parte de la octava magistratura; fui electa por la Asamblea del Colegio de Abogados, de la cual creo que pude cumplir muchas metas que se tenían, como llegar al agremiado, conocer los criterios jurisprudenciales, innovaciones y, siendo parte del Instituto de Justicia Constitucional.

Ahorita empieza un nuevo ciclo, que será la novena magistratura, de lo cual vemos que faltan todavía dos órganos designantes para terminar de completar esta Corte.

¿Usted tuvo acercamientos con los magistrados de la CSJ? ¿Cuáles fueron los planteamientos que usted les hizo?

Como la Corte Suprema de Justicia es el órgano que designa, creo que como integrante del Instituto de Justicia Constitucional, sí, en algún momento, conversé con algunos magistrados, indicándoles que podíamos tener más afinidad entre Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad a efecto de mejorar el servicio a la población, tanto de parte de Corte Suprema como de Corte de Constitucionalidad, a efecto de mejorar también los fallos jurisprudenciales, que vayan motivados, fundamentados y que estén al día con todos los criterios que se están teniendo por parte de la Corte.

¿Tuvo algún acercamiento con los 13 magistrados de la CSJ para hacer estos planteamientos?

Podría decirles que sí, presenté un proyecto, un plan de trabajo de que podíamos trabajar como parte de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, ya que, como integrante de la Corte, soy parte del Instituto de Justicia Constitucional y ya se ha venido trabajando en esta actual magistratura a efecto de estar capacitándonos mutuamente y compartiendo situaciones del quehacer judicial.

¿Cómo puede cambiar la Corte de Constitucionalidad en los próximos cinco años, teniendo en cuenta su reelección y la de Dina Ochoa como magistrada titular?

Creería que es un poquito apresurado todavía dar ese tipo de comentarios, porque no hemos tenido un acercamiento los ya elegidos; esperamos todavía los otros cuatro, que son los dos titulares y dos suplentes por elegir, y creo que todos estamos buscando el bien del país: una justicia pronta y cumplida y que la Corte sea quien respalde a todas las instituciones en ese sentido.

Estados Unidos la señala por acciones antidemocráticas y la incluyó en la Lista Engel ¿Cómo reacciona a esa designación?

Podría decirle que las decisiones que se toman en la Corte son colegiadas, no son unipersonales, sino que existen mayorías; depende la integración, siempre son procesos de cinco integrantes o son procesos de siete, en lo cual respeto la decisión de las aseveraciones que pueden hacer.

En su momento también yo respondí por escrito al gobierno de Estados Unidos que estaba en desacuerdo con la decisión que estaban tomando porque no me habían tomado mi postura y no habían revisado. Entonces, indistintamente, soy respetuosa de la decisión de Estados Unidos en este caso, que fue la que me dieron, y le puedo decir que la libertad de emisión del pensamiento es válida, pero si no conocemos los argumentos, los fundamentos y las motivaciones que nos dieron para resolver, son totalmente distintas. Las resoluciones hablan por sí solas.