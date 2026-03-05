Presidente insta al Congreso para que vote con “sentido de dignidad” en elección para la CC

Por medio de un mensaje brindado este jueves 5 de marzo, en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció nuevamente en relación con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, (CC), que se estará llevando a cabo en el Congreso de la República hoy a partir de las 10 de la mañana.

En su mensaje, Arévalo se dirige al Organismo Legislativo indicando que es un “momento clave” la elección de magistrados titular y suplente para la CC. El mandatario afirma que este proceso se esta desarrollando bajo “presiones externas inaceptables”, para forzar el voto hacia un candidato especifico, lo que según afirma, evidencia la urgencia de renovar al máximo tribunal constitucional y evitar injerencias entre los poderes de Estado.

"Al Congreso de la República y al pueblo de Guatemala en un momento clave: la elección de magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad”, dijo. También denunció que este proceso se desarrolla bajo presiones externas inaceptables para forzar el voto hacia un candidato específico.

En cuanto al fallo de la Corte de Constitucionalidad en donde se ordena al Congreso realizar la elección este jueves, Arévalo aseguro que evidencia la urgencia de renovar el máximo tribunal constitucional y evitar injerencias entre poderes del Estado.

"Pueblo de Guatemala, hoy el Congreso de la República sesionará para elegir a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Esto se está dando en el marco de presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato específico. El fallo de la actual Corte de Constitucionalidad que obliga al congreso a sesionar evidencia la necesidad de renovar y reoxigenar dicha corte para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes”, aseguró

El presidente también dijo en su mensaje, que hace un llamado al Congreso “en nombre de la unidad nacional”, para que sean fieles al mandato del pueblo y que este día “voten con conciencia y sentido de dignidad”, para que rechacen cualquier coacción en bien de Guatemala.

"En nombre de la unidad nacional que represento, hago un llamado a los diputados y diputadas del Congreso de la República sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano. Voten con conciencia, voten con libertad, voten con sentido de dignidad. Rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia”, puntualizó.

El presidente también aseguro que “el pueblo de Guatemala ha dado pruebas claras de civismo, convicción y anhelo de cambio”, lo que ha quedado evidenciado en los resultados de las elecciones que han tenido lugar en los últimos meses y responde a su voluntad de contar con una justicia renovada.

Por último insto a los diputados para que “voten para formar una nueva Corte de Constitucionalidad que sea íntegra y que vele por la dignidad de toda Guatemala”.