Congreso llega a votaciones para la Corte de Constitucionalidad negociando nuevos candidatos

La disputa política por imponer a un candidato titular para la Corte de Constitucionalidad (CC), no se realizó el martes por la falta de directivos para integrar quorum y comenzar la sesión. Sin embargo, el pulso continua este jueves y aunque la oposición insiste en que Roberto Molina Barreto sea reelecto en el cargo, el oficialismo y sus aliados buscan nuevas alternativas para conseguir los votos.

Todo se podría decidir en la sesión de este jueves 5 de marzo, un pleno que estaría también apercibido por la propia Corte de Constitucionalidad, que conoce dos amparos para garantizar la actividad parlamentaria.

Tanto oposición como el oficialismo necesitan conseguir 81 votos para conseguir la elección de su candidato. Ambos grupos, hasta horas antes del pleno, aseguraban que tenían el apoyo para imponerse.

Mientras se consolidaban los acuerdos, la opción de votar por Rony Eulalio López, actual magistrado suplente de la CC, quedó descartada, luego de un aparente veto internacional, y su supuesta cercanía a los diputados Samuel Pérez de Raíces y Luis Aguirre, del bloque Cabal.

Varios diputados de distintos bloques hasta este miércoles 4 de marzo ya daban por descartado cualquier tipo de apoyo para López, lo que habría obligado al oficialismo y a sus aliados a buscar una nueva opción para imponerse en el pleno.

Las opciones

Los esfuerzos por conseguir un candidato que pueda hacer frente a Molina Barreto hizo que el presidente, Bernardo Arévalo, convocara a sus diputados aliados a una reunión en Casa Presidencial la noche de este miércoles 4 de marzo.

Entre algunos nombres que se han mencionado como alternativas para competir contra la candidatura de Molina Barreto, aparece Ana Isabel Antillón y Manuel de Jesús Mejicanos, aunque estos perfiles no terminaban de convencer a todas las bancadas y sub bancadas aliadas.

El nombre que hasta ayer generaba cada vez más interés en este grupo oficialista era Flor de María Gálvez, actual magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Gálvez, que es hermana del exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, ha sido una magistrada de oposición, haciendo frente al grupo mayoritario que actualmente tiene la presidencia del Poder Judicial, a través de Claudia Paredes.

Hay tiempo

La futura CC debe tomar posesión en abril de este año, pero a criterio de la organización Movimiento Pro Justicia, todavía se tienen algunos días para que el Congreso pueda hacer sus elecciones.

Destacando como fecha límite, por los plazos constitucionales, el próximo 14 de marzo, lo que daría poco más de una semana a los diputados para la búsqueda de consensos.

Para esta elección el Congreso necesita, al menos, 81 votos para definir la magistratura titular y la suplente.