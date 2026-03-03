Diputados niegan presiones diplomáticas a favor de algún candidato a magistrado de la CC

El Congreso de la República no eligió este martes a sus magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) debido a la inasistencia de varios de los integrantes de la Junta Directiva.

Desde el pasado fin de semana, el magistrado titular Roberto Molina Barreto comenzó a hacer eco como uno de los potenciales favoritos del Congreso, al obtener una ventaja del candidato que parece ser su contrincante directo.

Del lado oficialista se menciona al magistrado suplente Rony López, pero este habría perdido apoyo por aparente cercanía a los diputados Samuel Pérez y Luis Aguirre.

Al mismo tiempo, trascendió una serie de llamadas telefónicas atribuidas supuestamente a personal diplomático que llegó a algunos diputados, que públicamente o de manera oficial prefieren no confirmar.

Presuntamente, esta serie de comunicaciones buscaría incidir en la designación del Congreso. Incluso, el presidente Bernardo Arévalo hizo mención de ese extremo en un mensaje divulgado la mañana de este martes.

En esa comunicación, el mandatario dijo que “están simulando o queriendo dar a entender que existe apoyo internacional” a favor de María Consuelo Porras, quien buscó llegar a la CC por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -sin éxito-; y Molina Barreto, candidato vigente desde el Congreso.

Bloquear la elección

Para la diputada Sandra Jovel, integrante del bloque Valor, las acciones vistas en el hemiciclo fue un intento “claro” de la alianza oficialista por impedir una designación en la que ya se tenían acuerdos.

“Precisamente porque quieren ellos cooptar las cortes de alguna manera y entonces no están teniendo la respuesta que quieren. Esa es la forma para que no se lleven a cabo las elecciones”, señaló la congresista.

Al ser consultada sobre esa supuesta serie de llamadas, negó haber recibido una comunicación de ese tipo. “A mí no me han llamado, yo no he recibido ninguna llamada para que yo escoja por A por B. Es una decisión, creo yo, que la tiene que hacer cada uno”, añadió Jovel.

Señala especulación

Por su parte el diputado Samuel Pérez, de la facción oficialista de Raíces, también negó que exista alguna presión desde el cuerpo diplomático para incidir en la elección constitucional. “A nosotros no nos ha llamado nadie de parte de la embajada de Estados Unidos o de ningún otro país”, aseguró.

No obstante, Pérez dijo que existió una “negociación internacional” que habría sido pagado por ciertos “líderes políticos” para buscar apoyo para uno de los candidatos.

“Los diputados de nuestro bloque y otros diputados aliados empezaron a ser contraatacados por el lobby que estaban pagando en Estados Unidos y empezaron a surgir precisamente rumores acerca de un veto por ciertos candidatos, un apoyo explícito a favor de otros, pero yo creo que la falta de certeza es lo que implicó que hoy no se lograra ni siquiera tener quórum en junta directiva”, amplió Pérez.

El oficialista también rechazó los señalamientos de Jovel, quien considera que hubo un bloqueo directo a la elección. “Pues no es así, yo creo que más bien es una falta de quórum en junta directiva. Ha sucedido en otras ocasiones en el Congreso y si no, lo que podría pasar es que se pone en riesgo la legitimidad de la elección”.

“Cada uno toma su propia decisión”

En la sesión participó el presidente Luis Contreras; los vicepresidentes Elmer Palencia y Nery Ramos y el secretario Gerson Barragán, el resto de los integrantes estuvo ausente.

Ante eso, el vicepresidente Ramos indicó que no era prudente consultar a sus colegas el motivo de la ausencia, ya que podría tomarse como un intento en presionar para la plenaria.

“Lo que sucede es que en este momento nosotros no podemos inducir, incidir o generar ningún tipo de presión hacia ningún diputado, jefe de bloque o integrante, mucho menos miembro de directiva”, dijo Ramos.

Al igual que sus colegas, negó haber recibido algún tipo de llamada del cuerpo diplomático. “No, yo no he recibido ninguna llamada de mi voto”, enfatizó el vicepresidente.

En cuanto a los integrantes de la Junta Directiva que no asistieron a la plenaria, se les preguntó la razón, pero hasta el momento no habían respondido.

Otra de las alertas que habría incidido en contra de uno de los candidatos punteros es un supuesto veto por aparente relación o vínculo con grupo del narcotráfico, pero hasta ahora el Congreso no tiene información oficial.

“No tenemos ahora un listado o al menos una sugerencia de algún veto hacia algún candidato. En ese sentido, creo yo que ante la incertidumbre lo prudente es analizar y repasar el perfil de cada uno de los candidatos y tomar la mejor decisión, primero dentro del marco de la ética, la moral y la legalidad del país”, señaló.

El Congreso tiene programada la designación para el jueves, pero el plazo límite es el 20 de marzo, explicó Ramos. “La permanencia y decisiones de cada uno de los representantes debe de ser libre, soberana e independiente, cada uno toma su propia decisión”, resaltó.