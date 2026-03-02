Guatemala
Congreso limitará el tiempo de votación para la elección de magistrados titular y suplente para la CC
El magistrado Roberto Molina Barreto ha hecho eco en las últimas horas como el candidato favorito por los diputados para la designación de magistrado titular.
Los jefes de bloque del Congreso aprobaron la propuesta de agenda para el pleno del martes 3 de marzo. Fotografía: Congreso.
Los diputados programaron como primer punto de su sesión plenaria de este martes la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), y acordaron dar el mismo tiempo de votación por cada candidato.
El Organismo Legislativo recibió a 55 aspirantes cuyos expedientes fueron evaluados por una comisión legislativa, que concluyó con la exclusión de ocho abogados por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria.
La lista de candidatos quedó en 47 abogados, entre los cuales diputados tendrán que elegir a uno de ellos para magistrado titular y otro para suplente, para el período constitucional del 2026 al 2031.
La elección de los magistrados, si bien se encontraba incluido en la propuesta de agenda que la Junta Directiva del Congreso entregó a los jefes de bloque, fue priorizado para la sesión de mañana por sugerencia del diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Partido Unionista.
“Considero que hay un tema que es de suma importancia por ser un mandato constitucional que el Congreso tiene que hacer, y es la elección de magistrado titular y suplente para la CC”, justificó el diputado.
La propuesta puso como primer punto la elección de magistrados, relegando el resto de los temas para la sesión, con el argumento que es uno de los asuntos “más importantes para cualquier legislatura”.
La Junta Directiva del Congreso también acordó dar el mismo tiempo de votación a cada uno de los 47 candidatos, para evitar que alguno reciba menos o más tiempo.
“Hoy en Junta Directiva decidimos que le vamos a dar dos minutos a cada votación para todos los postulantes para la CC en la reunión del martes”, explicó el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso.
Contreras explicó que todos los candidatos estarán en igualdad de condiciones. “Todos iguales, con el mismo tiempo, y que gane el que tenga los votos”.
Los favoritos
La semana pasada la contienda política en el Congreso parecía estar centrada en dos candidatos, quienes estaban en igualdad de condiciones y en un pulso parejo por la magistratura titular.
Para este lunes uno de los dos candidatos parece estar obteniendo la ventaja entre la oposición, según han confirmado distintas fuentes del Congreso, que creen que la candidatura titular se estaría inclinando a favor del magistrado Roberto Molina Barreto.
Quien habría perdido parte de los votos para la designación de magistrado titular es el actual magistrado suplente Rony López, quien sería apoyado por los diputados Samuel Pérez y Luis Aguirre.
Los cambios en los acuerdos políticos también habrían llegado en los acuerdos para la designación de suplente. Hasta hace poco la favorita era Ana Isabel Antillón, pero ahora uno de los candidatos que suena es Luis Rosales, actual magistrado suplente que también compite en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual espera hacer la designación de sus magistrados durante la mañana.
Los 47 candidatos
|No
|NOMBRE
|Se postula para:
|1.
|Soria Toledo Castañeda.
|Titular
|2.
|Lester Josué Escobar Muñoz.
|Titular
|Suplente
|3.
|Adrián Rolando Rodríguez Arana.
|Titular
|Suplente
|4.
|Rony Waldemar Fuentes Fuentes.
|Titular
|Suplente
|5.
|Helios Romeo Gómez Bal.
|Titular
|Suplente
|6.
|Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
|Titular
|Suplente
|7.
|Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
|Titular
|Suplente
|8.
|Julio Alfonso Agustín Del Valle
|Titular
|Suplente
|9.
|Karina Beatriz González Escobar
|Suplente
|10.
|Helen Johana Zepeda Aguilar
|Titular
|Suplente
|11.
|Luis Eduardo López Ramos
|Titular
|Suplente
|12.
|Roberto Molina Barreto
|Titular
|13.
|Luis Alfonso Rosales Marroquín
|Titular
|Suplente
|14.
|David Alberto Juárez Aldana
|Titular
|Suplente
|15.
|Wilber Gerardo Enríquez Jocol
|Titular
|16.
|Anibal Chilel Chávez
|Titular
|Suplente
|17.
|Elba Lorena Flores Alvarado
|Titular
|Suplente
|18.
|Manuel Reginaldo Duarte Barrera
|Titular
|Suplente
|19.
|Dina Josefina Ochoa Escribá
|Titular
|20.
|Luis Arturo Quiñonez Gil
|Titular
|Suplente
|21.
|Luis Alexis Calderón Maldonado
|Titular
|Suplente
|22.
|Horacio Enríquez Sánchez
|Titular
|23.
|Julio Fernando Melgar Peña
|Titular
|Suplente
|24.
|Rony Eulalio López Contreras
|Titular
|25.
|Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos
|Titular
|Suplente
|26.
|Carlos Enrique Barrios Cifuentes
|Titular
|Suplente
|27.
|María de los Angeles Araujo Bohr
|Titular
|Suplente
|28.
|Roberto Manuel Angel Flores Rivera
|Titular
|Suplente
|29.
|Estuardo Morataya Lémus
|Titular
|Suplente
|30.
|Noé Adalberto Ventura Loyo
|Titular
|Suplente
|31.
|Arkel Benítez Mendizábal
|Titular
|Suplente
|32.
|Dasma Janina Guillén Flores
|Titular
|Suplente
|33.
|Juan Luis Aguilar Salguero
|Titular
|Suplente
|34.
|Milton Roberto Estuardo Riveiro Gonzalez
|Suplente
|35.
|Ana Isabel Antillón
|Titular
|Suplente
|36.
|Alejandro Arévalo
|Titular
|Suplente
|37.
|Hugo Estuardo Rosales López
|Titular
|Suplente
|38.
|Edwin Danilo Velásquez Orózco
|Suplente
|39.
|Flor de María Galvez Barrios
|Titular
|40.
|Paolo Rubén Similox Valiente
|Titular
|Suplente
|41.
|Walter Paulino Jiménez Texaj
|Titular
|Suplente
|42.
|David Esteban Pineda Barrios
|Titular
|Suplente
|43.
|Claudia Cáceres Arriaza
|Titular
|Suplente
|44.
|Melvin Giovanni Portillo Arevalo
|Titular
|Suplente
|45.
|René Guillermo Girón Palacios
|Titular
|46.
|Carlos Herrera Torres
|Titular
|47.
|Jary Leticia Méndez Maddaleno
|Titular