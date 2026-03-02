Congreso limitará el tiempo de votación para la elección de magistrados titular y suplente para la CC

Guatemala

Congreso limitará el tiempo de votación para la elección de magistrados titular y suplente para la CC

El magistrado Roberto Molina Barreto ha hecho eco en las últimas horas como el candidato favorito por los diputados para la designación de magistrado titular.

|

time-clock

Los jefes de bloque del Congreso aprobaron la propuesta de agenda para el pleno del martes 3 de marzo. Fotografía: Congreso.

Los diputados programaron como primer punto de su sesión plenaria de este martes la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), y acordaron dar el mismo tiempo de votación por cada candidato.

El Organismo Legislativo recibió a 55 aspirantes cuyos expedientes fueron evaluados por una comisión legislativa, que concluyó con la exclusión de ocho abogados por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria.

La lista de candidatos quedó en 47 abogados, entre los cuales diputados tendrán que elegir a uno de ellos para magistrado titular y otro para suplente, para el período constitucional del 2026 al 2031.

La elección de los magistrados, si bien se encontraba incluido en la propuesta de agenda que la Junta Directiva del Congreso entregó a los jefes de bloque, fue priorizado para la sesión de mañana por sugerencia del diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Partido Unionista.  

LECTURAS RELACIONADAS

Sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad

Renovación de la CC: cuatro de cinco designaciones quedarían definidas el 3 de marzo

chevron-right
Integrantes de la Comisión de Postulación reciben expedientes de aspirantes a fiscal general, en el cuarto día de convocatoria. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Fiscal General: cambios a la tabla de gradación motivan un nuevo amparo ante la CC

chevron-right

“Considero que hay un tema que es de suma importancia por ser un mandato constitucional que el Congreso tiene que hacer, y es la elección de magistrado titular y suplente para la CC”, justificó el diputado.

La propuesta puso como primer punto la elección de magistrados, relegando el resto de los temas para la sesión, con el argumento que es uno de los asuntos “más importantes para cualquier legislatura”.

La Junta Directiva del Congreso también acordó dar el mismo tiempo de votación a cada uno de los 47 candidatos, para evitar que alguno reciba menos o más tiempo.

El vicepresidente de Junta Directiva, Nery Ramos, no acudió a la sesión de Jefes de Bloque. Fotografía: Congreso.

“Hoy en Junta Directiva decidimos que le vamos a dar dos minutos a cada votación para todos los postulantes para la CC en la reunión del martes”, explicó el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso.

Contreras explicó que todos los candidatos estarán en igualdad de condiciones. “Todos iguales, con el mismo tiempo, y que gane el que tenga los votos”.

Los favoritos

La semana pasada la contienda política en el Congreso parecía estar centrada en dos candidatos, quienes estaban en igualdad de condiciones y en un pulso parejo por la magistratura titular.

Para este lunes uno de los dos candidatos parece estar obteniendo la ventaja entre la oposición, según han confirmado distintas fuentes del Congreso, que creen que la candidatura titular se estaría inclinando a favor del magistrado Roberto Molina Barreto.

LECTURAS RELACIONADAS

Sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad

Postuladora adelanta al 17 de abril la nómina de candidatos a fiscal general; CC recién instalada será clave

chevron-right
María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, tiene prohibición de viaje a Estados Unidos por sanciones del Departamento de Estado. (Foto Prensa Libre: AFP)

La fiscal general Consuelo Porras se vuelve a postular para magistrada de la CC y busca ocultar su candidatura

chevron-right

Quien habría perdido parte de los votos para la designación de magistrado titular es el actual magistrado suplente Rony López, quien sería apoyado por los diputados Samuel Pérez y Luis Aguirre.

Los cambios en los acuerdos políticos también habrían llegado en los acuerdos para la designación de suplente. Hasta hace poco la favorita era Ana Isabel Antillón, pero ahora uno de los candidatos que suena es Luis Rosales, actual magistrado suplente que también compite en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual espera hacer la designación de sus magistrados durante la mañana.  

Los 47 candidatos

NoNOMBRESe postula para:
1.Soria Toledo Castañeda.   Titular 
2.Lester Josué Escobar Muñoz.TitularSuplente
3.Adrián Rolando Rodríguez Arana.TitularSuplente
4.Rony Waldemar Fuentes Fuentes.TitularSuplente
5.Helios Romeo Gómez Bal.TitularSuplente
6.Manuel de Jesús Mejicanos JiménezTitular Suplente
7.Claudia Elizabeth Paniagua PérezTitularSuplente
8.Julio Alfonso Agustín Del ValleTitular Suplente
9.Karina Beatriz González Escobar Suplente
10.Helen Johana Zepeda AguilarTitularSuplente
11.Luis Eduardo López RamosTitular Suplente
12.Roberto Molina BarretoTitular 
13.Luis Alfonso Rosales MarroquínTitularSuplente
14.David Alberto Juárez AldanaTitular Suplente
15.Wilber Gerardo Enríquez JocolTitular 
16.Anibal Chilel ChávezTitularSuplente
17.Elba Lorena Flores AlvaradoTitularSuplente
18.Manuel Reginaldo Duarte BarreraTitular Suplente
19.Dina Josefina Ochoa EscribáTitular 
20.Luis Arturo Quiñonez GilTitularSuplente
21.Luis Alexis Calderón MaldonadoTitularSuplente
22.Horacio Enríquez SánchezTitular 
23.Julio  Fernando Melgar PeñaTitularSuplente
24.Rony Eulalio López ContrerasTitular 
25.Evelyn Yolanda Rodríguez PozuelosTitularSuplente
26.Carlos Enrique Barrios CifuentesTitularSuplente
27.María de los Angeles Araujo BohrTitularSuplente
28.Roberto Manuel Angel Flores RiveraTitularSuplente
29.Estuardo Morataya LémusTitularSuplente
30.Noé Adalberto Ventura LoyoTitular Suplente
31.Arkel Benítez MendizábalTitularSuplente
32. Dasma Janina Guillén FloresTitular Suplente
33.Juan Luis Aguilar SalgueroTitular Suplente
34.Milton Roberto Estuardo Riveiro Gonzalez Suplente
35.Ana Isabel AntillónTitular Suplente
36.Alejandro Arévalo TitularSuplente
37.Hugo Estuardo Rosales LópezTitular Suplente
38.Edwin Danilo Velásquez Orózco Suplente
39.Flor de María Galvez BarriosTitular 
40.Paolo Rubén Similox ValienteTitularSuplente
41.Walter Paulino Jiménez TexajTitular Suplente
42.David Esteban Pineda BarriosTitular Suplente
43.Claudia Cáceres ArriazaTitular Suplente
44.Melvin Giovanni Portillo ArevaloTitularSuplente
45.René Guillermo Girón PalaciosTitular 
46.Carlos Herrera TorresTitular 
47.Jary Leticia Méndez MaddalenoTitular 

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Congreso Corte de Constitucionalidad Elecciones de segundo grado Renovación CC 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS