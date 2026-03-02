Congreso limitará el tiempo de votación para la elección de magistrados titular y suplente para la CC

Los diputados programaron como primer punto de su sesión plenaria de este martes la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), y acordaron dar el mismo tiempo de votación por cada candidato.

El Organismo Legislativo recibió a 55 aspirantes cuyos expedientes fueron evaluados por una comisión legislativa, que concluyó con la exclusión de ocho abogados por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria.

La lista de candidatos quedó en 47 abogados, entre los cuales diputados tendrán que elegir a uno de ellos para magistrado titular y otro para suplente, para el período constitucional del 2026 al 2031.

La elección de los magistrados, si bien se encontraba incluido en la propuesta de agenda que la Junta Directiva del Congreso entregó a los jefes de bloque, fue priorizado para la sesión de mañana por sugerencia del diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Partido Unionista.

“Considero que hay un tema que es de suma importancia por ser un mandato constitucional que el Congreso tiene que hacer, y es la elección de magistrado titular y suplente para la CC”, justificó el diputado.

La propuesta puso como primer punto la elección de magistrados, relegando el resto de los temas para la sesión, con el argumento que es uno de los asuntos “más importantes para cualquier legislatura”.

La Junta Directiva del Congreso también acordó dar el mismo tiempo de votación a cada uno de los 47 candidatos, para evitar que alguno reciba menos o más tiempo.

El vicepresidente de Junta Directiva, Nery Ramos, no acudió a la sesión de Jefes de Bloque. Fotografía: Congreso.

“Hoy en Junta Directiva decidimos que le vamos a dar dos minutos a cada votación para todos los postulantes para la CC en la reunión del martes”, explicó el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso.

Contreras explicó que todos los candidatos estarán en igualdad de condiciones. “Todos iguales, con el mismo tiempo, y que gane el que tenga los votos”.

Los favoritos

La semana pasada la contienda política en el Congreso parecía estar centrada en dos candidatos, quienes estaban en igualdad de condiciones y en un pulso parejo por la magistratura titular.

Para este lunes uno de los dos candidatos parece estar obteniendo la ventaja entre la oposición, según han confirmado distintas fuentes del Congreso, que creen que la candidatura titular se estaría inclinando a favor del magistrado Roberto Molina Barreto.

Quien habría perdido parte de los votos para la designación de magistrado titular es el actual magistrado suplente Rony López, quien sería apoyado por los diputados Samuel Pérez y Luis Aguirre.

Los cambios en los acuerdos políticos también habrían llegado en los acuerdos para la designación de suplente. Hasta hace poco la favorita era Ana Isabel Antillón, pero ahora uno de los candidatos que suena es Luis Rosales, actual magistrado suplente que también compite en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual espera hacer la designación de sus magistrados durante la mañana.

Los 47 candidatos