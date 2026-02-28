Renovación de la CC: cuatro de cinco designaciones quedarían definidas el 3 de marzo

El proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) tendrá un avance el próximo martes 3 de marzo. Para entonces, se espera conocer otras dos designaciones de los magistrados titulares y sus suplentes para la nueva Corte.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) ya concretaron sus designaciones y quedan pendientes los nombramientos del cargo de los tres poderes de Estado.

Los organismos legislativo y judicial ya anunciaron la fecha en que efectuarán sus designaciones y programaron sesiones plenarias para el próximo martes 3 de marzo.

Los diputados del Congreso y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben de nombrar, cada uno, un magistrado titular y un suplente para la próxima magistratura de la CC, del 2026 al 2031.

El Congreso necesita al menos 107 de 160 diputados para la designación de las autoridades; mientras que por el lado de la CSJ se requieren al menos siete de los 13 magistrados para llegar a una decisión.

La designación a cargo del Cang no fue impugnada ante el colegio profesional, por lo que quedaron en firme los resultados a favor de los magistrados electos Astrid Lemus, titular; y Luis Bermejo, de suplente.

Edificio de la Corte de Constitucionalidad en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El CSU sí recibió impugnaciones que cuestionan la designación de Julia Rivera y José Aguirre Pumay, pero los cuestionamientos todavía no han sido discutidos.

En caso de que el CSU declare con lugar las impugnaciones, abriría una nueva posibilidad a María Consuelo Porras, fiscal general de Ministerio Público (MP), para acceder a una magistratura en la CC, ya que su candidatura volvería a tomarse en consideración.

Los favoritos

Las decisiones que tomarán el Congreso y la CSJ serán mediante un acuerdo político, en donde los candidatos van a depender de los diputados y magistrados para llegar a la futura CC.

En el Congreso se menciona a dos potenciales candidatos para la CC. Uno de ellos es Roberto Molina Barreto, relacionado con grupos políticos de derecha, pero que mediante sus votos en la CC respaldó las votaciones del 2023 y la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

El magistrado Molina Barreto fue el primer presidente de la actual CC por ser el abogado de mayor edad y experiencia. Fotografía: Prensa Libre.

El segundo es Rony Eulalio López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha razonado sus votos en algunas decisiones constitucionales en contra del criterio de la mayoría del pleno.

Ambos parecen estar en igualdad de condiciones para la votación que el Congreso planea desarrollar este martes, apuntan diputados que prefieren no ser citados.

El magistrado de la CC, Rony Eulalio López Contreras, llegó por designación del CSU - USAC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para el cargo de magistrado suplente el nombre que ha hecho mayor eco en los pasillos legislativos es el de Ana Isabel Antillón, abogada que ha destacado por sus antecedentes positivos al frente de la Dirección Legislativa.

En la CSJ el panorama parecía estar más claro a favor de Dina Ochoa, pero eso fue hasta que Héctor Hugo Pérez Aguilera también presentó su expediente ante el Poder Judicial.

Ambos son magistrados titulares de la CC y buscan el respaldo de la CSJ para continuar, por otros cinco años, en puestos titulares para la futura magistratura constitucional. El presidente Arévalo se planteó el 14 de marzo como fecha límite para la designación de un titular y suplente para la CC que le corresponde.