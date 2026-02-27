Opacidad y trato preferencial destaca en la recepción de expedientes para aspirantes a la CC

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió a 39 aspirantes que buscan llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC). Entre ellos altos funcionarios del poder judicial que se enfrentan por dos magistraturas, una titular y una suplente.

La forma en que la Secretaría de la CSJ recibió los documentos no fue usual. Algunos de los aspirantes salieron por el Salón del Pleno y otros por secciones cercanas a la presidencia del Organismo Judicial (OJ).

Esa forma de posiblemente ocultar candidatos complicó que los medios de comunicación y los observadores pudieran documentar, de manera correcta y transparente, la fase de recepción de expedientes de aspirantes a la CC.

Durante esta semana, la CSJ habilitó el tercer nivel de sus instalaciones para que los interesados en llegar a la CC, por una magistratura titular y una suplente, entregaran su papelería.

Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron de expedientes que ya habían sido entregados sin que las autoridades, de manera oficial, brindaran la información a los medios de comunicación y observadores.

Además de la forma en que algunos aspirantes intentaron evadir la fiscalización ciudadana, al salir por espacios en donde solo los magistrados de la CSJ, o personal de confianza, tiene acceso.

Los perfiles

Entre los aspirantes figura nuevamente María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), quien envió su expediente por medio de otra persona, que se negó a dar información tras ingresar la papelería.

Fuentes del OJ confirmaron el ingreso de este expediente, pero al acudir a la Secretaría de la CSJ, el personal del Poder Judicial de esta área se negó a dar información, indicando que no tenían acceso a esos datos.

📙𝗖𝗔𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔𝗧𝗢 𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗦𝗝



Sin indicar el nombre del candidato, una mujer entregó el expediente en la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia. #ElecciónCSJ2026#ElecciónCC2026#laCCimporta pic.twitter.com/KxiE7yjkNH — Guatemala Visible (@guatevisible) February 27, 2026

Para la mañana de este viernes 27 de febrero se contabilizaban 11 expedientes, entre ellos no figuraba Héctor Hugo Pérez Aguilera, pero según fuentes, desde ayer se contaba con la papelería del magistrado de CC que busca reelección.

Con ellos también se suma la magistrada titular Dina Ochoa, quien fue la primera en presentar su expediente en la CSJ; junto a los actuales suplentes Claudia Paniagua y Luis Rosales.

Son cuatro los magistrados constitucionales que buscan reelección en la CSJ que tan solo tiene dos puestos, un titular y uno suplente. La decisión que tomen las autoridades judiciales será en una sesión plenaria a puerta cerrada este martes 3 de marzo.

Cabildeos

Durante el último día de recepción de expedientes, periodistas y observadores, documentaron a algunos de los operadores, políticos y magistrados, que acudieron al Palacio de Justicia en el marco de la designación constitucional.

Fuentes judiciales, que prefieren no ser citadas, dan cuenta de una serie de encuentros que habría sostenido la fiscal general con algunos de los magistrados del grupo mayoritario de la CSJ.

María Consuelo Porras ingresó como jefa del MP en el 2018. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Incluso señalan que trascendió una posible investigación contra el Poder Judicial, a manera de generar presión y consolidar apoyo a favor de la candidatura de Consuelo Porras, pero el MP, negó ese hecho.

"El caso al que se refiere es con relación a una denuncia que ingresó el 17 de noviembre del 2025. la denuncia fue presentada por cohecho pasivo, por una persona particular que señala de actos de corrupción relacionados a un caso que se conoce en Suchitepéquez, en donde señalan a varias personas, entre ellos un integrante de dicha Sala. Nada tiene que ver con la creación de la misma, ni con el proceso de designación de magistrados de CC", explicó una autoridad del MP.

Dina Ochoa es uno de los candidatos que más suena con posibilidades en el Palacio de Justicia. Fotografía: Prensa Libre)

También observadores notaron la presencia de los magistrados Dina Ochoa, Luis Rosales, y del aspirante a magistrado suplente, David Pineda, quienes estaban en los niveles dos y tres del palacio de justicia. También acudió a la presentación de expedientes Roberto López Villatoro, "El Rey del Tenis", quien se encontraba acompañando a la aspirante Karla Gabriela Palacios Ruiz.

Para esta designación prevista para el 3 de marzo, la CSJ solo requiere de siete votos para hacer los nombramientos, cantidad de votos que mantiene el grupo mayoritario del OJ.

Fredy Calderón, jefe de prensa del OJ, al ser cuestionado sobre las dudas de poca transparencia respondió: "Lo que tengo a bien informar es el listado de quienes presentaron expedientes, hubo casos específicos que mandaron la papelería", no pudiendo explicar cuando ingresó el expediente de Pérez Aguilera ni el uso de secciones exclusivas del Palacio de Justicia Para algunos aspirantes.

Los aspirantes