Junta Directiva del Congreso frena designación a la CC y suspende la sesión plenaria

La Junta Directiva del Congreso bloqueó la sesión plenaria en la que se tenía prevista la designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), por falta de quórum en el órgano legislativo.

Para hoy los diputados de Junta Directiva y los que integran la instancia de Jefes de Bloque había acordado como primer punto la designación de un magistrado titular y un suplente para la CC.

Hasta pocas horas antes sonaba como favorito el actual magistrado titular, Roberto Molina Barreto; quedando la suplencia entre Ana Isabel Antillón o Luis Rosales.

Pero la plenaria que fue convocada para las 14 horas ni siquiera comenzó por la ausencia de los secretarios integrantes de la directiva, lo que frenó la sesión plenaria de este martes.

Luis Contreras, presidente del Congreso, teniendo a más de un centenar de diputados para la sesión, anunció que daría 10 minutos para que los secretarios restantes se pudieran integrar a la convocatoria.

Se contaba con la presencia del presidente, dos vicepresidentes y un secretario, quedando pendiente al menos un secretario más para contar con el quórum mínimo en la Junta Directiva.

Durante la espera varios diputados estuvieron activos y pendientes de sus teléfonos celulares, como Álvaro Arzú Escobar, de Unionista; Allan Rodríguez, de Vamos; Samuel Pérez, de Raíces; Nery Ramos, actual vicepresidente, y otros.

Transcurrido ese tiempo, Contreras anunció la cancelación de la convocatoria a las 14.33 horas, contando con una asistencia de 141 diputados, que llegaron a la sesión para la elección de magistrados.

La próxima convocatoria en el Congreso está prevista para este jueves 5 de marzo, en donde se tiene como primer punto la designación de magistrado titular y suplente para la CC.