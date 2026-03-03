Quién es Dina Ochoa: el perfil de la magistrada reelecta para la CC por la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó este 3 de marzo de 2026 a Dina Josefina Ochoa Escribiá como su representante titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031, con lo que la magistrada cumple su tercer período en esa alta corte.

Acá compartimos un perfil de la magistrada Ochoa, que irá a la CC con Claudia Paniagua como suplente.

La magistrada Ochoa nació el 29 de julio de 1958 y es abogada y notaria por la Universidad Mariano Galvez de donde se graduó en 1997.

Cuenta con maestrías en Derecho de las mujeres, Técnicas avanzadas de gestión decisión política y en administración de empresas. Tiene un doctorado en derecho por la Universidad Mariano Gálvez.

Tercer período en la CC

Ochoa ya tiene dos períodos como magistrada de la CC, y con la nueva desingación de este 2026, cumplirá con su tercer mandato.

Su primer período fue del 14 de abril del 2016 al 13 de abril de 2021. En esa oportunidad fue designada como magistrada por el entonces presidente Jimmy Morales.

Fue presidenta de la CC del 14 de abril 2018 al 13 de abril 2019.

El segundo período lo completó entre el 2021 y 2026, cuando logró su reelección en la CC tras ser designada por el Congreso de la República como magistrada titular. Logró obtener 101 votos y en esa oportunidad el magistrado suplente fue Luis Alfonso Rosales Marroquín.

Otros cargos en el sector justicia

Ochoa fue también magistrada presidenta de la Junta de Disciplina del OJ, entre 2015 y 2016.

Fue magistrada de la Sala de Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer entre 2014 al 2019, aunque no culminó su período por haber sido designada a la CC.

Ha sido jueza de primera instancia y jueza de paz en distintas judicaturas del área Metropolitana.

También fue presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados en tres oportunidades.

Ha sido catedrática en el doctorado y maestría en la Universidad Mariano Gálvez y en la Escuela de Estudios Judiciales del OJ.

Resoluciones

Según Guatemala Visible, cuando Ochoa era presidenta de la CC fue la única magistrada que votó en contra de suspender la decisión de Jimmy Morales de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Agregan que en 2015, integró la Sala que dictaminó que Efraín Ríos Montt, acusado de Genocidio, no fuera enviado al hospital psiquiátrico Federico Mora, tal como había ordenado el Tribunal de Sentencia B de casos de Mayor Riesgo.

En el informe "Los Jueces de la Impunidad" presentado por la extinta Cicig en 2012 se menciona que cuando Ochoa se desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala benefició al exfiscal General de la República, Carlos David De León Argueta, acusado de atentar contra la vida de Rafael Castillo Gándara.

El reporte agrega que en septiembre de 2019, viajó junto al entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart a Washington, Estados Unidos para conocer detalles del acuerdo que convertía al país en el refugio de migrantes que piden asilo a la nación norteamericana.

En 2021, Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto tuvieron votos disidentes cuando estaban en la CC, en el amparo provisional que dejó sin efecto la juramentación del Congreso al exjuez Mynor Moto como Magistrado Titular ante ese tribunal fue otorgado por mayoría.