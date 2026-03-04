Amparo busca garantizar la plenaria del Congreso para elegir magistrados de la CC

La falta de quórum en la Junta Directiva del Congreso impidió la sesión plenaria que tenía como fin elegir magistrados para la CC. Ahora, para evitar un escenario similar, un diputado presentó un amparo para garantizar la presencia de los congresistas.

La acción legal ingresó a nombre de Carlos Enrique López Girón a las 23.19 horas del martes 3 de marzo, según los registros de la CC que ya ha notificado al Legislativo la admisión del amparo y requerido los informes.

López Girón es actualmente diputado del Congreso en la décima legislatura y forma parte del bloque legislativo Valor, bancada que tiene representación en la actual Junta Directiva y cuyo representante, el vicepresidente Elmer Palencia, asistió a la plenaria del martes.

La agenda de la sesión legislativa que ni siquiera comenzó, por la falta de quórum en el órgano político, tenía como primer punto la elección de un magistrado titular y un suplente para la futura CC.

Los diputados acudieron a la convocatoria, pero el presidente del Congreso, Luis Contreras, canceló la sesión por ausencia de integrantes de Junta Directiva cuando el tablero electrónico registrada la presencia de 141 diputados.

Algunos diputados de oposición calificaron la cancelación de la sesión como una forma del oficialismo para bloquear la elección, que hasta ayer tenía como candidato puntero al magistrado titular Roberto Molina Barreto.

El oficialismo negó que las intenciones fueran impedir una elección y respondió, específicamente el congresista Samuel Pérez, que existe cierta negociación internacional, del lado de la oposición, que buscaría incidir en los nombramientos que hará el Congreso.

Las peticiones

Los diputados están convocados nuevamente a sesión plenaria este jueves 5 de marzo y el proyecto de agenda ya contempla, como primer punto continuar con la elección de magistrados para la CC.

El punto quedó establecido en la sesión de Jefes de Bloque del pasado lunes, contemplando añadir el punto en caso de que el martes los diputados no concluyeran con las elecciones.

No obstante, para evitar un escenario similar al del martes, el amparo solicita a la CC que emita los mecanismos necesarios para garantizar la presencia de los diputados, especialmente aquellos que integran la actual Junta Directiva del Congreso.

También pide que la sesión se desarrolle de manera ininterrumpida y así cumplir con la agenda establecida, para lo que requiere que en la sesión el Congreso se declare permanente.

Lo anterior significa que la sesión puede quedar en pausa y ser retomada en el momento en que el presidente convoque para su continuidad, contemplando que las votaciones puedan llevar una parte considerable de tiempo.

El presidente del Congreso informó que cada votación se va a desarrollar en igualdad de condiciones, por lo que cada uno de los candidatos será votado por una duración de dos minutos.