Avanza la integración de la CC: tres nombres con opciones en la decisión del Ejecutivo

La Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 avanza en su integración al concretarse tres de cinco designaciones. Durante la presente semana, la Secretaría General de la Presidencia lleva a cabo el proceso de revisión de los expedientes de los 76 abogados que se postulan a una magistratura titular y/o suplente ante el Organismo Ejecutivo.

Al menos tres candidatos podrían tener mayor probabilidad de ser designados por el presidente Bernardo Arévalo, según fuentes informadas de la Presidencia.

Según indicaron dichas fuentes, los abogados Gabriel Orellana Rojas, Alejandro José Balsells Conde y Miguel Ángel Gálvez pueden tener mayores opciones para ser incluidos en el listado final.

Orellana y Gálvez se postulan a la magistratura titular, mientras que Balsells se postula tanto a la magistratura titular como a la magistratura suplente. Según indicaron, los profesionales cuentan con el perfil, las características y la trayectoria para optar al cargo ante la Corte de Constitucionalidad en representación del Ejecutivo.

Los perfiles

En cuanto al perfil de los candidatos, Gabriel Orellana Rojas es abogado constitucionalista y se ha desempeñado en distintos cargos a nivel político y diplomático. Fue ministro de Relaciones Exteriores del 2000 al 2002, durante el Gobierno de Alfonso Portillo y en el 2024 fue electo como integrante del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la 54ª Asamblea General de la organización que se celebró en la ciudad de Asunción, Paraguay. También se ha desempeñado como docente en varias universidades del país y cuenta con varias publicaciones a nivel académico y profesional.

Miguel Ángel Gálvez fue juez de mayor riesgo “B”, reconocido por tener bajo su cargo varios casos de alto impacto en los que estuvieron involucrados altos funcionarios de gobierno. Entre los casos más relevantes que tuvo a su cargo durante 23 años de carrera en el sector justicia se encuentra haber elevado a juicio el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt. Tuvo a su cargo el caso de desaparición de Cristina Siekavizza y también envió a prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso “La Línea”, entre otros de alto impacto.

En el 2018 fue incluido en la nómina de seis candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que fue remitida al expresidente Jimmy Morales, quien eligió a Consuelo Porras para el cargo. Actualmente se encuentra en el exilio.

Alejandro José Balsells Conde, es abogado constitucionalista, se ha desempeñado como docente universitario y ha sido consultor y asesor en distintas entidades nacionales e internacionales. También ha sido observador y asesor jurídico para la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, ha sido presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon). Actualmente funge como asesor en la Secretaría General de la Presidencia, y su cercanía con el presidente lo coloca como uno de los principales candidatos al cargo. Según la nómina de enero del 2026 publicada en el portal de dicha secretaría, se encuentra contratado en renglón 029 por servicios profesionales individuales en general y esta asignado en el Despacho del Secretario General de la Presidencia de la República de Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo tiene hasta el viernes 13 de marzo para realizar la elección en Consejo de Ministros del magistrado titular y del magistrado suplente que representarán al Ejecutivo ante la CC.

Según indicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, el plazo que el presidente tiene para realizar la designación se redujo a dicha fecha, ya que el día 14 es sábado, por lo que será inhábil para llevar a cabo la elección.

Hasta este martes 3 de marzo, el próximo tribunal constitucional cuenta con tres de los cinco integrantes electos, titulares y suplentes.

Así van las designaciones para la Corte de Constitucionalidad:

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang)

Astrid Lemus (titular)

Luis Bermejo (Suplente)

Consejo Superior Universitario (CSU)

Julia Rivera (Titular)

Luis Aguirre Pumay (Suplente)

Corte Suprema de Justicia (CSJ)