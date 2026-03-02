Ejecutivo revisará esta semana los expedientes de 76 aspirantes a magistrados de la CC para el periodo 2026-2031

Como un tema “crítico” para el futuro del Estado y de la democracia en Guatemala calificó el presidente Bernardo Arévalo el desarrollo de los procesos de elección de segundo grado, específicamente la designación de las nuevas autoridades de la Corte de Constitucionalidad (CC) que están por concretarse por parte del Congreso y la Corte Suprema de Justicia y llamó a que en las decisiones"prevalezca el interés del país".

El presidente Bernardo Arévalo se refirió al tema durante la conferencia de prensa que se realizó este lunes 2 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura y detalló que la Secretaría General de la Presidencia evaluará durante la presente semana los expedientes de los 76 aspirantes que se postulan para una magistratura titular y una suplente ante la Corte de Constitucionalidad.

“Estamos en un momento en que el Congreso de la República comienza a tomar decisiones alrededor de su selección para la Corte de Constitucionalidad, al igual que la Corte Suprema de Justicia. Desde el Ejecutivo se comenzará a examinar las hojas de vida de las personas que atendieron la invitación”, afirmó Arévalo. Se refiere a la convocatoria pública que lanzó para elegir a los magistrados para el periodo 2026-2031.

El mandatario también hizo el llamado al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia para que tomen en cuenta la importancia y la relevancia que la designación de las autoridades de la alta corte tiene para Guatemala, y que en las decisiones que se tomen en ambos organismos al momento de la elección “pongan el interés del país primero” y la recuperación de las entidades de justicia.

“Es una oportunidad para hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la República, para que nos recordemos que tenemos una demanda por parte del pueblo de Guatemala, para que las decisiones que se están haciendo sobre este tema tan importante sean decisiones que pongan el interés del país primero, el interés de la recuperación de las instituciones de justicia, el interés del fortalecimiento de nuestra democracia como orientación de nuestras decisiones”, aseguró.

El presidente también destacó el número de abogados que se presentaron a la Secretaría General de la Presidencia durante el periodo de recepción de la documentación que abarcó del 16 al 20 de febrero, asegurando que son profesionales de gran trayectoria, con reputación y credenciales para poder optar al cargo en la Corte de Constitucionalidad, resaltando principalmente a aquellos que presentaron su expediente únicamente en el Ejecutivo, a diferencia de otros que también lo presentaron en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia.

“En realidad si hay una cosa que es de felicitar es el número de abogados y abogadas de gran trayectoria, de reputación con credenciales más que suficientes para poder ser considerados a este puesto. Agradezco a los abogados y abogadas decentes que manifestaron su confianza en el Ejecutivo para presentar candidaturas que no han presentado a otras instancias y que nos permite contar con la enorme ventaja de que dentro de esos se encuentra de lo más granado de la jurisprudencia guatemalteca y de ahí vamos a escoger”, puntualizó el mandatario.