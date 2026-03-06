¿Quién es Roberto Molina Barreto, reelecto cuatro veces magistrado de la CC?

A sus 70 años, Roberto Molina Barreto fue reelecto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por los diputados al Congreso de la República, para el período 2026-2031, con lo que suma cuatro designaciones para integrar ese tribunal.

Molina Barreto es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario.

La biografía oficial de la Corte de Constitucionalidad también lo ubica como magistrado titular en tres periodos: la primera vez en la CC fue de 2006 a 2011, cuando fue designado por el entonces presidente Óscar Berger; luego fue reelecto por la Corte Suprema de Justicia para el período 2011-2016. En el 2020, la CSJ lo designó para completar el período del magistrado Neftaly Aldana y, posteriormente, fue nuevamente designado como magistrado titular para el período 2021-2026.

Según la CC, fue fundador del Instituto de Justicia Constitucional adscrito a la Corte.

Molina fue nombrado procurador general de la Nación en el 2005, cargo que ocupó antes de llegar a la Corte de Constitucionalidad.

En la entrevista concedida a Prensa Libre tras su reelección, Molina Barreto defendió su papel dentro de la Corte y afirmó que, a su juicio, “si este gobierno se está desarrollando, es porque la Corte de Constitucionalidad lo ha respaldado”.

Molina Barreto aseguró que fue ponente de la sentencia que ordenó que cada órgano del Estado actuara conforme a la Constitución y que se respetara la democracia.

Otros fallos

En el 2013, como magistrado de la CC, se pronunció sobre las “arbitrariedades” del tribunal que condenó a Efraín Ríos Montt, en el contexto de la decisión que anuló esa sentencia y ordenó retrotraer el juicio.

La sentencia contra Ríos Montt fue anulada por la CC tras un fallo en el que votaron a favor el presidente Héctor Pérez Aguilera, Alejandro Maldonado Aguirre y Roberto Molina Barreto.

Dos años después, Molina Barreto fue el ponente del amparo con el que la CC dejó en suspenso la comisión pesquisidora que investigaría al entonces presidente Otto Pérez Molina. El magistrado defendió públicamente esa resolución al afirmar que estaba “en riesgo la institucionalidad del país”.