Arévalo critica elección de magistrados de la CC y anuncia que acelerará designaciones del Ejecutivo

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó este viernes 6 de marzo a la elección de Roberto Molina Barreto y Luis Rosales como magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Congreso de la República y aseguró que agilizará los nombramientos que corresponden al Ejecutivo.

Por medio de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que la designación realizada por el Legislativo refleja que la disputa por el control de las instituciones de justicia continúa en el país.

“La elección de Magistrados Titular y Suplente para la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República dejó en evidencia que la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa. Hay quienes eligen sumarse a este esfuerzo, luchando hasta el último momento por responder al clamor del pueblo; otros eligen darle la espalda”, escribió.

Arévalo añadió que en los próximos días dará a conocer a los magistrados titular y suplente que serán designados por el Ejecutivo.

“En los próximos días anunciaré los nombramientos de Magistrados Titular y Suplente que le corresponden al Presidente de la República en consejo de ministros, respondiendo, sin duda, a los anhelos de cambio del pueblo”, señaló.

Las dos designaciones del Ejecutivo son las únicas que faltan para completar la integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

La madrugada de este viernes 6 de marzo, luego de una sesión de 18 horas, el Congreso aprobó la reelección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular y de Luis Rosales como magistrado suplente para el máximo tribunal constitucional.

La elección se desarrolló en medio de tensiones entre bancadas y múltiples intentos por retrasar la votación, en una sesión que se prolongó durante más de 18 horas antes de llegar a la fase final de elección.