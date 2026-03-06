Roberto Molina Barreto y Luis Rosales son electos magistrados de la CC tras derrota del oficialismo en el Congreso

Luego de una intensa sesión legislativa los diputados aprobaron la reelección de Roberto Molina Barreto y Luis Rosales como magistrados titular y suplente para la futura Corte de Constitucionalidad (CC).

La decisión política no fue sencilla y hubo momentos en que los diputados estuvieron a poco de irse a los golpes, pero tras más de 12 horas de sesión, la agenda avanzó hasta la fase de votaciones.

El Congreso tenía una lista de 47 candidatos para optar al cargo, pero desde la semana pasada el nombre de Roberto Molina Barreto comenzó a fortalecerse como la elección predilecta para la magistratura titular.

Los oficialistas perdieron el apoyo a favor de su candidato, teniendo que buscar, a último minuto, una nueva opción que les permitiera competir frente al magistrado Molina Barreto.

El pasado miércoles los diputados fueron convocados por el presidente Bernardo Arévalo a Casa Presidencial, según confirmaron varias fuentes parlamentarias que optaron por no ser citadas.

Pero el encuentro no concretó una mayoría que les permitiera imponerse con un candidato, optando por dilatar, lo más posible, la fase de la elección que concluyo a favor de Molina Barreto, como magistrado titular, y Luis Rosales como suplente.

Molina Barreto es uno de los actuales cinco magistrados titulares, mientras que Rosales forma parte de los suplentes, pero ahora continuarán por otros cinco años integrante la CC por la designación acordada por el pleno del Congreso.

Reportan amenazas

Durante el desarrollo de la sesión diputados de oposición advirtieron que han recibido amenazas, tratando de intimarlos para no votar a favor del ahora magistrado reelecto, Molina Barreto.

La diputada Lourdes Teresita de León, subjefa de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que ha estado recibiendo una cantidad considera de llamadas telefónicas de número no registrados.

Que también han sido acompañados por mensajes de texto en donde se buscó, por medio de amenazas, impedir que votará a favor de la reelección de Molina Barreto.

La diputada Teresita de León, de la UNE, denuncia amenazas. Señala que ha recibido una serie de llamadas a su teléfono celular de números que no tiene registrados, además de mensajes que le piden no votar por uno de los candidatos a la @CC_Guatemala pic.twitter.com/0E1efcGpS8 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 6, 2026

Pero no fue la única en recibir ese tipo de mensajes, también el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque Valor, también recibió mensajes y llamadas del mismo tipo.

Algunos diputados de oposición sospechan que el oficialismo y sus aliados compartieron sus contactos telefónicos, en un posible intento por incidir en el resultado de la votación legislativa.

Junto a las llamadas telefónicas el hemiciclo parlamentario fue objeto de tres apagones, de los que se desconoce a los responsables debido a que los apagadores están en un área donde solo tiene acceso personal exclusivo del Congreso y los mismos diputados.

El @CongresoGuate aprobó limitar el tiempo de intervención de cada diputado con el respaldo de 104 votos. La sesión plenaria que tiene entre los puntos de agenda continuar con la elección de magistrados de la @CC_Guatemala comenzó a las 10:30 horas. pic.twitter.com/PbxH9b6D1j — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 6, 2026

La jornada

Durante la sesión plenaria que culminó con los nombramientos para la futura CC, oficialistas abarcaron la mayor parte de la sesión para dar argumentos alrededor de la importancia del nombramiento, dejando claro su rechazo a los dos magistrados reelectos.

Durante la parte más tensa de la sesión la Junta Directiva intentó regular el tiempo de intervención de cada diputado, por ser más de 60 los congresistas en lista de espera, pero esa intención desencadenó una trifulca.

Diputados oficialistas invadieron el área de la Directiva, habiendo empujones contra la oposición que estuvo a punto de escalar a más cuando los diputados David Illescas, de Movimiento Semilla, y Elmer Palencia, de Valor, intercambiaron palabras elevadas de tono.

Horas después el tema volvió a ser objeto de una votación, pero en esta ocasión fueron 104 los diputados que optaron por limitar el tiempo, lo que permitió que la sesión plenaria pudiera avanzar.

Con esta decisión ya solo resta que el presidente Arévalo haga el nombramiento de un magistrado titular y un suplente, lo que permitirá conocer el rostro de la futura magistratura constitucional.