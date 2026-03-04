La CC ordena al Congreso celebrar sesión completa y elegir magistrados del tribunal constitucional

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este miércoles 4 de marzo un amparo provisional y ordenó al Congreso de la República llevar a cabo la sesión plenaria programada para este jueves 5 de marzo a las 10 horas, sin interrupciones y agotando todos los puntos del orden del día, lo que permitirá avanzar en la designación de magistrados para ese tribunal.

La resolución establece que la Junta Directiva del Congreso deberá ejecutar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo completo de la décima quinta sesión ordinaria y el cumplimiento de los plazos constitucionales, considerados fatales e improrrogables, con el fin de preservar la institucionalidad del país y el orden constitucional.

Además, el fallo advierte que durante la sesión cualquier verificación de quorum deberá realizarse conforme el artículo 69 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

La CC también determinó que, si se produce la ausencia de uno de los secretarios que integran la Junta Directiva, el presidente del Congreso, Luis Contreras, no podrá levantar la sesión. En ese caso deberá mantenerla abierta y requerir de inmediato la integración con alguno de los secretarios disponibles para continuar con el proceso de elección que corresponde a ese organismo del Estado.

El tribunal constitucional advirtió que, de incumplirse la orden, se deducirán las responsabilidades legales correspondientes.

Asimismo, dispuso que durante el desarrollo de la plenaria la autoridad cuestionada deberá garantizar el orden, la continuidad del debate y el respeto del procedimiento parlamentario, sin impedir el ejercicio del mandato constitucional de los diputados.

Seguridad para la sesión

La resolución también conmina al Ministerio de Gobernación a brindar asistencia el día de la sesión, para que se disponga de elementos de la Policía Nacional Civil que resguarden las instalaciones del Congreso y permitan el ingreso de los diputados para la realización de la plenaria.

El amparo provisional fue resuelto de forma unánime por los magistrados titulares Leyla Lemus, Dina Ochoa, Nester Vásquez y Héctor Hugo Pérez Aguilera. En la votación también participó el magistrado suplente Walter Paulino Jiménez.

La acción constitucional fue presentada por Carlos Enrique López Girón, diputado al Congreso de la República.

Antecedente: sesión fallida el 3 de marzo

El pasado 3 de marzo la Junta Directiva del Congreso bloqueó la sesión plenaria en la que se tenía prevista la designación de magistrados para la CC, debido a la inasistencia de los secretarios de ese órgano colegiado, pese a que en el hemiciclo había 141 diputados.

Para esa fecha, los integrantes de la Junta Directiva y de la instancia de Jefes de Bloque habían acordado incluir como primer punto de la agenda la designación de un magistrado titular y un suplente para la CC.

La plenaria fue convocada para las 14 horas, pero no comenzó debido a la ausencia de los secretarios de la Junta Directiva, lo que impidió completar el quorum requerido.

Ante esa situación, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que concedería 10 minutos para que los secretarios restantes se integraran a la convocatoria, pese a que en el hemiciclo había más de un centenar de diputados.

En ese momento se contaba con la presencia del presidente, dos vicepresidentes y un secretario, pero faltaba al menos un secretario adicional para completar el quorum mínimo de la Junta Directiva.

La @CC_Guatemala explica que ante falta de quórum en Junta Directiva el presidente Luis Contreras no puede levantar la sesión y deberá pedir la integración de los ausentes; también el @mingobguate debe dar seguridad para las instalaciones y resguardar el ingreso de los diputados pic.twitter.com/B9TBQKPTei — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

