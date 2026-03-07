Temblor de este sábado fue sensible en varios departamentos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó la madrugada de este sábado 7 de marzo un sismo que fue sensible en varios departamentos del país.

El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 4.5 y su zona epicentral fue en Santa Rosa, detalló el Instituto.

El temblor se registró a la 1.40 horas y tuvo una profundidad de 14.15 kilómetros, agregó.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sismo también en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Sololá.

Según el monitoreo, no se han reportado daños y se mantiene constante vigilancia.

El sismo sí causó alarma en la población, que el mes pasado fue testigo de varios simulacros, recordando el fatídico terremoto del 4 de febrero de 1976.

Las autoridades llamaron a la calma y a mantenerse preparados con insumos de emergencia.

Consolidado

El Insivumeh brindó este sábado un consolidado de la situación de los sismos en lo que va del año.

El reporte indica que al menos 28 sismos han ocurrido en las últimas 24 horas, de los cuales solo el de esta madrugada fue sensible.

En lo que va del año se suman mil 304, de los que 26 han sido sensibles.