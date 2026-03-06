Pronóstico del clima en Guatemala: calor y posibles lluvias durante el fin de semana

Para el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero, el territorio nacional registrará niebla matutina, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día, según el boletín del Insivumeh.

Añadió que las lluvias dispersas previstas para el fin de semana se asocian a la entrada de humedad de ambos litorales y a las altas temperaturas.

Las condiciones meteorológicas imperantes —poca nubosidad y altas temperaturas durante el día— son favorables para la proliferación de focos de incendio forestal, advirtió.

De acuerdo con la información, en los altiplanos central y occidental habrá frío durante la noche y la madrugada.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas.

En la región del Motagua y los valles del oriente también se prevé niebla matutina, poca nubosidad alternando con nubes dispersas y ambiente cálido y brumoso durante el día. Habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad y ambiente cálido durante el día. También habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Mientras que en la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte también se espera ambiente cálido y posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

Temperaturas máximas