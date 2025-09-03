Granizada sorprende a pobladores de Chiantla y deja paisajes blancos en Laguna Seca

Una fuerte granizada sorprendió este miércoles 3 de septiembre a los habitantes de Laguna Seca, aldea de Chiantla, Huehuetenango, y dejó un paisaje blanco que generó asombro entre los vecinos, quienes compartieron imágenes y videos del fenómeno en redes sociales.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), no se reportaron daños en la zona.

Valeria Urízar, vocera de la institución, confirmó que la caída de granizo fue registrada oficialmente, aunque no provocó emergencias.

Las imágenes del inusual fenómeno circularon ampliamente en plataformas como Facebook, donde los usuarios describieron la escena como “impresionante” y “única”.

“No es Alaska, tampoco Rusia. Es Huehuetenango, fuerte lluvia con granizo”, escribió un usuario. Otro publicó: “No es Europa, es Chiantla. Tremenda tormenta acompañada de granizo deja un panorama blanco en la Laguna Seca”.

La página Noti Info Barillas ofc también alertó a los conductores: “Tome sus precauciones. Es un paisaje hermoso, pero en ocasiones, sobre la carretera, puede ser peligroso”.

Urízar indicó que, hasta la fecha, el Sistema Conred ha atendido 1,202 emergencias relacionadas con la temporada de lluvias en el 2025, que han afectado a 15,907 personas en todo el país. Los departamentos más impactados son Alta Verapaz, Guatemala y Sacatepéquez.

La institución reiteró que las lluvias continuarán debido al paso de ondas del este y recomendó tener lista la mochila de las 72 horas, activar el Plan Familiar de Respuesta y llamar al 119 en caso de emergencia.

