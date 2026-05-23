Aplazan audiencia de primera declaración de dos sindicados por ataque contra concejal de Chinautla

La audiencia de primera declaración de dos hombres implicados en el atentado contra la concejal cuarta de la Municipalidad de Chinautla y su esposo deberá esperar un día más. Se trata de Benjamín Ponciano Gómez y Josué Adán Vicente, quienes fueron capturados tras ser señalados como responsables del ataque.

Según el reporte policial, tras no lograr su objetivo, los sospechosos huyeron luego de que el vehículo de las víctimas los impactara. Después de un operativo policial, los capturados fueron trasladados a la Torre de Tribunales. Son señalados del delito de asesinato en grado de tentativa.

La audiencia comenzó la noche del viernes 22 de mayo; sin embargo, fue aplazada a petición de uno de los abogados defensores de los sindicados, con el objetivo de acreditar arraigo.

Ante la solicitud, el juez de turno aplazó la audiencia para el domingo 24 de mayo, sin especificar horario, ya que está sujeta a la programación de audiencias de la judicatura.

El hecho ocurrió en el kilómetro 11.5 de la ruta a San Pedro Ayampuc, aldea La Laguneta, zona 18, donde resultaron ilesos Brenda Granados, concejal de la Municipalidad de Chinautla, y su esposo, Rony Orlando González. El vehículo en el que se transportaban presenta varios impactos de bala.

En el lugar del ataque quedó la motocicleta conducida por los atacantes, además de la pistola utilizada en el atentado, la cual fue embalada en la escena y formará parte de la investigación.

Una de las hipótesis señala que el ataque podría estar relacionado con diferencias políticas. Rony González indicó que buscarán adherirse al proceso contra los sospechosos del ataque, a quienes identifican y señalan como responsables del atentado en su contra.

Añadió que ambos regresaban de una visita técnica en la colonia El Chan 1, jurisdicción de Chinautla, donde habrían participado integrantes del Concejo.

Por medio de un comunicado, el Partido Unionista condenó el ataque contra Rony González, coordinador municipal en Chinautla de esa agrupación política. En el documento exigen justicia por el hecho, que se investiguen los motivos del ataque y que se castigue a los presuntos responsables materiales e intelectuales.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.