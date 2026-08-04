Atentado contra concejal de Vamos en San Cristóbal Verapaz: pesquisas apuntan a rivalidad política

La concejal primera de la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, Ana Graciela Valdes Vásquez, elegida por el partido Vamos, permanece hospitalizada luego de haber sido atacada a balazos cuando regresaba a su vivienda.

La principal línea de investigación apunta a un móvil político, de acuerdo con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

En el informe preliminar, la Policía Nacional Civil (PNC) consigna la "rivalidad política en contienda electoral y eliminación de contrincantes políticos" como móvil del atentado.

Según las primeras pesquisas, el alcalde de San Cristóbal Verapaz, Celso Gue Gua, y parte de los integrantes del Concejo Municipal elegidos por Vamos en el 2023, entre ellos Valdes Vásquez, respaldarían el proyecto político Raíces, integrado por una facción del partido oficial Movimiento Semilla, el cual fue cancelado por supuestas irregularidades en el proceso de afiliación. De acuerdo con los investigadores, las pesquisas buscan establecer si ese eventual respaldo político tiene relación con el atentado.

La esperaron cerca de su vivienda

El informe policial señala que el ataque ocurrió el lunes 3 de agosto, aproximadamente a las 18.15 horas, en el barrio Esquipulas, zona 5, de San Cristóbal Verapaz.

Agrega que la concejal regresaba del centro del municipio hacia su residencia a bordo de un picop con placas P-546LHL, cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

"Al llegar a 200 metros aproximadamente de su residencia, fue interceptado el paso por dos individuos desconocidos, quienes se conducían a bordo de un vehículo tipo motocicleta de color blanco y azul (...), quienes le efectúan varios disparos", señala el informe de la Policía.

La policía indicó que, por medio de las cámaras de vigilancia, observó cómo los dos sicarios controlaron a la concejal y la esperaron en un sector poco transitado para ejecutar el ataque armado.

Concejal está hospitalizada

De acuerdo con la PNC, la concejal sufrió una herida de bala en la espalda y fue trasladada al Hospital Regional de Cobán, donde permanece bajo atención médica.

Durante el procesamiento de la escena, los fiscales del Ministerio Público localizaron 12 indicios balísticos. Además, embalaron una agenda y un folder con documentos localizados dentro del vehículo de la víctima.

Se buscó la versión del alcalde de San Cristóbal Verapaz, pero no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados a su celular.

Integración del Concejo Municipal

Valdes Vásquez fue elegida concejal primera en las elecciones generales del 2023 como parte de la planilla de Vamos por una Guatemala Diferente, encabezada por el alcalde Celso Gue Gua, quien obtuvo 5 mil 747 votos válidos.

La corporación municipal quedó integrada por representantes de cuatro organizaciones políticas. Los dos primeros concejales fueron elegidos por Vamos; el tercero y el cuarto, por Podemos; el quinto y el sexto, por Valor; y el séptimo, por el Partido Republicano.