Concejales comparecen ante el MP por disturbios en Santiago Atitlán, Sololá

Cinco concejales de la Municipalidad de Santiago Atitlán rindieron declaración ante el Ministerio Público (MP), luego de que la defensa del alcalde Francisco Coché Pablo los denunciara por su presunta participación en los disturbios del pasado 2 de julio, cuando el jefe edil fue retenido y golpeado después de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal.

Los ediles comparecieron la semana pasada luego de haber sido denunciados por la defensa del alcalde, que los señala, junto con autoridades ancestrales y síndicos municipales, por los delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y plagio o secuestro.

De acuerdo con el MP, la diligencia forma parte de la investigación que se desarrolla por los hechos de violencia registrados en Santiago Atitlán, donde también se investiga la posible comisión de los delitos de incitación a delinquir y lesiones graves.

Salida del MP y de la PNC de Santiago Atitlán

El MP indicó que la Fiscalía de Santiago Atitlán permanece fuera de funcionamiento en ese municipio desde febrero de este año. Además, la Policía Nacional Civil (PNC) retiró a sus agentes del municipio un día después de los disturbios y ahora evalúa las condiciones de seguridad para restablecer su presencia.

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Conflicto en Santiago Atitlán desde el 2025

El conflicto en Santiago Atitlán comenzó en septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria solicitó la renuncia del alcalde Francisco Coché Pablo por supuestas irregularidades en su administración, entre ellas, la autorización de nuevas líneas de mototaxis.

Un día después, pobladores ocuparon la municipalidad y entregaron más de siete mil firmas en respaldo de esa petición. Posteriormente, el Concejo Municipal declaró vacante el cargo; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional que dejó sin efecto esa decisión y confirmó a Coché Pablo como alcalde.

El 2 de julio del 2026, un grupo de pobladores irrumpió en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal celebrada en el Ecomuseo Chuk Muk. El alcalde permaneció retenido durante varias horas y fue evacuado por agentes de las fuerzas especiales de la PNC, aunque resultó agredido durante su salida.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, además del expediente abierto por los disturbios, existen investigaciones desde el 2023 contra dirigentes comunitarios de Santiago Atitlán por su presunta participación en los bloqueos registrados durante las protestas contra las acciones del MP, dirigido por María Consuelo Porras, relacionadas con las elecciones generales.

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Según fiscales del MP, algunos de esos dirigentes también fueron denunciados posteriormente por presuntamente impedir la toma de posesión del alcalde.

Además, el ente investigador confirmó que también hay denuncias presentadas por autoridades ancestrales contra Coché Pablo, por lo que ambas partes mantienen procesos abiertos.

Líderes comunitarios de Santiago Atitlán, consultados por Prensa Libre, rechazaron las acusaciones en su contra y sostuvieron que los disturbios fueron provocados por un supuesto grupo de choque infiltrado en la manifestación.

Según su versión, ese grupo habría incendiado el Ecomuseo Chuk Muk y la patrulla de la PNC, además de agredir a varias personas durante los enfrentamientos. Agregaron que esos hechos no corresponden a la actuación de quienes participaban en la protesta para pedir la renuncia del alcalde.

El abogado del alcalde, Marlon Dennis García García, aseguró el 3 de julio que él, el jefe edil y otras personas permanecieron retenidos durante aproximadamente nueve horas dentro del Ecomuseo Chuk Muk.

Según relató, un grupo de personas irrumpió en el inmueble, quebró vidrios, lanzó piedras y palos e incendió el edificio mientras ellos permanecían en el interior.

García García afirmó que, durante la evacuación, el alcalde Francisco Coché Pablo fue golpeado por varios pobladores.

"Delante de mí le dieron un golpe en el rostro al alcalde, lo desmayaron, le siguieron pegando con palos y piedras y lo sacaron a rastras", declaró. Además, aseguró que los agresores intentaron rociarle gasolina para prenderle fuego, extremo que forma parte de la denuncia presentada por la defensa.

El abogado también señaló que solicitó una exhibición personal a las 12.16 horas y que la jueza Patricia del Rosario García Ortiz llegó al lugar, pero, según él, no pudo ingresar. Por ese motivo anunció que presentaría una denuncia contra la juzgadora, a quien responsabilizó de haber actuado de forma omisa, pese a que, afirmó, la defensa le advirtió sobre el riesgo que corría la vida del alcalde. García García indicó que cuenta con audios y mensajes de texto que, según dijo, respaldan esa comunicación y serán incorporados a las acciones legales.