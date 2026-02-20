Alcalde de Santiago Atitlán denuncia intento de asesinato y acusa a líderes comunitarios de incitar violencia

El alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché Pablo, denunció este viernes 20 de febrero a Prensa Libre Radio un intento de asesinato en su contra, ocurrido la noche del jueves pasado, cuando un grupo de personas lanzó gasolina sobre su vivienda e ingresó a su patio con piedras y palos. Según declaró, los atacantes golpearon a su esposa, a dos hijas y a su cuñado, a quien le quebraron una costilla.

De acuerdo con el funcionario, los agresores actuaron encapuchados y con botellas que contenían combustible. Afirmó que uno de los grupos se identificó como enviado de Juan Mendoza, a quien el jefe edil señala como “líder de la autoridad ancestral” que impulsa las protestas. También acusó a otras personas.

Coché Pablo responsabilizó además a Adonía Sapalú de financiar las acciones que han derivado en bloqueos, suspensión de clases, cierre de calles y la toma del edificio municipal.

“Intentaron asesinarme en mi casa. Esta gente está sembrando miedo, como si estuviéramos en tiempos de conflicto. Por eso pido capturas urgentes”, declaró el alcalde, quien aseguró que presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Detalles del conflicto

El conflicto en Santiago Atitlán inició el 15 de septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria solicitó la renuncia del alcalde Francisco Coché por supuestas irregularidades. Al día siguiente, los pobladores tomaron la municipalidad y autoridades ancestrales entregaron más de siete mil firmas en respaldo a la petición, con acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El 6 de octubre, Coché se reunió con autoridades departamentales y policiales, quienes informaron sobre un amparo que ordenaba la reapertura de la municipalidad. Sin embargo, tras una asamblea del Concejo y las autoridades ancestrales, el cargo fue declarado vacante el 8 de octubre, luego de que el jefe edil no se presentara a la diligencia.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional el pasado 12 de febrero, dejando sin efecto el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había nombrado como alcalde por corrimiento al primer concejal. Con esta resolución, se confirma como jefe edil a Francisco Coché Pablo y se ordena que continúe en funciones sin ser removido.

El fallo judicial provocó una nueva ola de inconformidad entre la población. Medios locales reportaron bloqueos en rutas de acceso al municipio y manifestaciones en rechazo a la decisión.

Tensión continúa

El alcalde aseguró que no ha podido ingresar al edificio municipal, el cual fue cerrado con cadenas por los inconformes. También mencionó que la presencia de la Policía Nacional Civil ha sido mínima, a pesar de que rige un estado de prevención.

“La municipalidad fue cerrada por Juan Mendoza. Nadie pudo entrar. Por eso pido al presidente de la República y al ministro de Gobernación que se retome el control de Santiago Atitlán”, declaró.

Coché Pablo confirmó que abandonó el municipio por motivos de seguridad, con apoyo de agentes policiales.

