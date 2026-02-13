INGUAT recomienda no viajar a Santiago Atitlán por protestas tras reinstalación de Francisco Coché como alcalde

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) recomendó este viernes 13 de febrero a los turistas evitar viajes hacia Santiago Atitlán, Sololá, donde se registran protestas y bloqueos en rechazo a la reinstalación de Francisco Coché Pablo como alcalde municipal, ordenada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El conflicto en Santiago Atitlán inició el 15 de septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria solicitó la renuncia del alcalde Francisco Coché por supuestas irregularidades. Al día siguiente, los pobladores tomaron la municipalidad y autoridades ancestrales entregaron más de siete mil firmas en respaldo a la petición, con acompañamiento de la PDH.

El 6 de octubre, Coché se reunió con autoridades departamentales y policiales, quienes informaron sobre un amparo que ordenaba la reapertura de la municipalidad. Sin embargo, tras una asamblea del Concejo y las autoridades ancestrales, el cargo fue declarado vacante el 8 de octubre, luego de que el jefe edil no se presentara a la diligencia.

Sin embargo, la CSJ otorgó un amparo provisional el pasado jueves 12 de febrero, dejando sin efecto el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había nombrado como alcalde por corrimiento al primer concejal. Con esta resolución, se confirma como jefe edil a Francisco Coché Pablo y se ordena que continúe en funciones sin ser removido.

El fallo judicial provocó una nueva ola de inconformidad entre la población. Medios locales reportaron bloqueos en rutas de acceso al municipio y manifestaciones en rechazo a la decisión.

Ante la situación, el INGUAT emitió una advertencia a los visitantes. En un comunicado, el Departamento de Asistencia Turística informó:

“Debido a situaciones de orden público que se registran actualmente en el municipio de Santiago Atitlán, se recomienda a los visitantes posponer o reprogramar temporalmente sus viajes hacia este destino”.

La institución indicó que la medida busca prevenir riesgos y resguardar la seguridad de los turistas, mientras las autoridades trabajan en el restablecimiento de condiciones adecuadas para la actividad turística.

El INGUAT señaló que mantiene coordinación permanente con las instituciones responsables y da seguimiento cercano a la evolución de la situación. Asimismo, recomendó a los viajeros permanecer atentos a los canales oficiales de información antes de realizar desplazamientos hacia el área.

En respuesta al fallo, la Cabecera del Pueblo Tz’utujil emitió un comunicado en el que afirmó que el regreso de Coché constituye una afrenta a la paz comunitaria. También exigió a la PNC y al Ministerio de Gobernación abstenerse de reprimir a la población.

“Nuestro pueblo se manifiesta desde la memoria, la justicia y el derecho legítimo a la libre expresión, sin armas y sin violencia”, expresaron las autoridades ancestrales.

El documento recuerda que Coché abandonó por cuenta propia su cargo el 16 de septiembre del 2025, y que no cuenta con legitimidad ante la comunidad. “Su reinstalación en funciones es un desconocimiento de la voluntad y la dignidad de la comunidad, y amenaza la estabilidad social y espiritual de nuestro territorio”, señala el pronunciamiento.

