MP investiga disturbios en Santiago Atitlán mientras alcaldía dice que denunciará a autoridades ancestrales y concejales

Una jornada de disturbios y violencia dejó varios heridos, un inmueble incendiado y nuevas investigaciones penales en Santiago Atitlán, Sololá, luego de que un grupo de inconformes interrumpiera una sesión del Concejo Municipal en la que participaba el alcalde Francisco Coché Pablo. El jefe edil fue evacuado del municipio y trasladado a un centro asistencial tras resultar herido durante los enfrentamientos.

El Ministerio Público (MP) abrió una nueva investigación por los disturbios registrados el miércoles 1 de julio en Santiago Atitlán, Sololá, mientras la defensa del alcalde Coché Pablo anunció que presentará denuncias contra autoridades ancestrales, concejales y síndicos.

De acuerdo con la Fiscalía Distrital de Sololá, se inició una investigación por los delitos de incitación a delinquir y lesiones graves. Agregó que, dependiendo de los informes médicos del alcalde y de las demás personas heridas, el expediente podría incorporar el delito de homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía añadió que continúa la recopilación de declaraciones, informes y demás evidencias para establecer las responsabilidades penales.

El abogado del alcalde, Marlon Dennis García García, informó que presentarán una nueva denuncia contra cuatro autoridades ancestrales, cinco concejales y dos síndicos del Concejo Municipal de Santiago Atitlán, por los delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y plagio o secuestro.

Según el abogado, los denunciados serán:

Autoridades ancestrales

Juan Mendoza Damian

Diego Petzey Quiejú

Pedro Chiquival Mendoza

Miguel Pablo Sicay

Concejales

Andrés Ajuchan Coo

Salvador Coché Damian

Antonio Samuel Tacaxoy Mesía

Diego David Sosof Ramírez

Salvador Sapalú Mendoza

Síndicos

José Quiejú Quic

Antonio Ixbalán Borón

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Un conflicto que comenzó en el 2025

La jornada violenta del miércoles es el episodio más reciente de un conflicto político y social que comenzó en septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria pidió la renuncia del alcalde Francisco Coché Pablo por supuestas irregularidades en la administración municipal, entre ellas, la autorización de líneas de mototaxis.

Al día siguiente, pobladores ocuparon la municipalidad y entregaron más de siete mil firmas para respaldar esa petición.

Posteriormente, el Concejo Municipal declaró vacante el cargo; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional que dejó sin efecto esa decisión y confirmó a Coché Pablo como alcalde, al ordenar su continuidad en el cargo. La resolución de la CSJ reactivó las protestas y el rechazo de un sector de vecinos.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, además del expediente abierto por los disturbios, existen investigaciones desde el 2023 contra dirigentes comunitarios de Santiago Atitlán por su presunta participación en los bloqueos registrados durante las protestas contra las acciones del MP dirigido por María Consuelo Porras, relacionadas con las elecciones generales.

Según fiscales del MP, algunos de esos dirigentes también fueron denunciados posteriormente por presuntamente impedir la toma de posesión del alcalde.

Además, el ente investigador confirmó que también hay denuncias presentadas por autoridades ancestrales contra Coché Pablo, por lo que ambas partes mantienen procesos abiertos.

La sesión terminó con disturbios

Los incidentes ocurrieron durante una reunión extraordinaria del Concejo Municipal celebrada en el Ecomuseo Chuk Muk, donde se discutirían asuntos administrativos del municipio. Al concluir la sesión comenzaron a concentrarse decenas de vecinos que exigían la renuncia del alcalde, lo que derivó en horas de tensión, disturbios y el incendio del inmueble.

El gobernador de Sololá, Edgar Tuy, explicó que el miércoles se desarrolló una reunión extraordinaria del Concejo Municipal en el Ecomuseo Chuk Muk para conocer asuntos administrativos de Santiago Atitlán.

"En horas de la tarde empezaron a llegar personas al lugar exigiendo la renuncia del señor alcalde. A raíz de eso se estableció una mesa técnica donde se buscaba algún acuerdo. Dado que no hubo consenso, se fue reuniendo más gente y se tuvo que restablecer el orden", relató.

Consultado sobre quiénes provocaron los disturbios, respondió que "no existe un grupo en particular al cual señalar, sino la población en general".

Gobernación dice que es un tema político y social

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, comentó que se trata de un tema social y político, en el que un grupo de vecinos se opone al ejercicio del cargo del actual alcalde municipal.

"En Santiago Atitlán, más que un tema de seguridad, es un tema social y político. Un grupo de vecinos se opone al ejercicio del cargo del actual alcalde municipal", indicó el funcionario.

Según el funcionario, el jefe edil permaneció retenido durante varias horas después de concluir la sesión del Concejo Municipal.

"La municipalidad fue rodeada y no dejaban salir al alcalde; lo tenían retenido. Una jueza intentó practicar una exhibición personal, pero no pudo hacerlo porque no se lo permitieron", dijo Villeda.

Añadió que representantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecom) intentaron mediar durante varias horas.

"Hubo necesidad de lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. El alcalde fue evacuado; sin embargo, también fue agredido durante esa evacuación por varios vecinos", señaló.

La versión de la defensa

García García sostuvo que el alcalde y las personas que lo acompañaban permanecieron retenidos durante varias horas.

"Estuvimos retenidos aproximadamente nueve horas. Las personas ingresaron al lugar donde estábamos celebrando la reunión, quebraron vidrios, lanzaron piedras con palos e incendiaron el lugar", explicó.

Añadió que durante la evacuación el alcalde fue atacado. "Delante de mí le dieron un golpe en el rostro al alcalde, lo desmayaron, le siguieron pegando con palos y piedras y lo sacaron a rastras", relató.

También aseguró que los agresores intentaron rociarle gasolina para quemar vivo al jefe edil. El abogado afirmó que la exhibición personal fue solicitada a las 12.16 horas y que la jueza Patricia del Rosario García Ortiz llegó al lugar, pero no ingresó.

Ante ello, García García afirmó que presentarán una denuncia contra la jueza porque, a su criterio, no actuó de forma oportuna ante la exhibición personal solicitada a favor del alcalde.

"La jueza Patricia del Rosario García Ortiz nos comunicó que se había presentado y que no la habían dejado ingresar", dijo el abogado.

Según García García, la defensa advirtió a la jueza que la situación era grave y que existía riesgo para la vida del alcalde.

"Ella fue omisa. Es parte responsable de lo que nos pasó, porque se lo anticipamos con la debida antelación", comentó.

El abogado añadió que cuenta con audios y mensajes de texto de la comunicación sostenida con la jueza, los cuales, según indicó, serán incorporados a las acciones legales que presentarán.

Francisco Coché Pablo fue evacuado de Santiago Atitlán tras los disturbios ocurridos durante una sesión del Concejo Municipal. Su defensa anunció nuevas denuncias por los hechos (Video: Prensa Libre: Cortesía)

Heridos durante los disturbios

El alcalde fue evacuado en lancha por el lago de Atitlán hacia Panajachel y posteriormente trasladado a un centro asistencial.

Las autoridades también confirmaron que al menos tres civiles resultaron heridos de bala y fueron llevados al Hospital Departamental de Sololá.

La Policía Nacional Civil informó que dos agentes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y permanecen estables.