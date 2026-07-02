Disturbios en Santiago Atitlán: incendian museo y reportan heridos en manifestación contra el alcalde Francisco Coché

Santiago Atitlán, Sololá, vivió una jornada de manifestaciones la noche del miércoles 1 de julio que derivó en hechos de violencia durante el retorno al municipio del alcalde, Francisco Coché Pablo.

El jefe edil regresó al municipio luego de resoluciones judiciales recientes relacionadas con la realización de sesiones del Concejo y su participación en estas.

Durante la jornada se registraron disturbios en las instalaciones del Ecomuseo Chuk Muk, inmueble que posteriormente fue incendiado por un grupo de personas, según reportes preliminares recabados en el lugar.

Información obtenida por medios locales señala que en el inmueble se encontraba el alcalde, acompañado de su abogado y otras personas.

Además, se confirmó que Francisco Coché Pablo fue evacuado de Santiago Atitlán a bordo de una lancha hacia Panajachel, donde fue recibido por socorristas y posteriormente trasladado a un centro asistencial. El jefe edil ingresó en estado delicado debido a las lesiones sufridas durante los incidentes.

Asimismo, se confirmó que al menos tres civiles resultaron heridos de bala, por lo que fueron trasladados al Hospital Departamental de Sololá para recibir atención médica. Inicialmente recibieron atención de los Bomberos Municipales Departamentales de San Lucas Tolimán y luego fueron transferidos a la 74 Compañía de los Bomberos Voluntarios de San Andrés Semetabaj para completar su traslado.

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Además, aproximadamente seis personas que acompañaban al alcalde habrían resultado lesionadas por agresiones físicas durante los disturbios.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, según información preliminar, dos agentes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se encuentran estables. No sufrieron lesiones de consideración.

Incendian inmueble

Momento en que turba incendia el Ecomuseo Chuk Muk.

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Con información de Fredy de León