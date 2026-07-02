Autoridades temen escalada de violencia en Santiago Atitlán y trasladarán informe al Ejecutivo

Las autoridades departamentales de Sololá manifestaron preocupación por la seguridad en Santiago Atitlán, debido a reportes sobre la presencia de grupos armados, luego de los hechos de violencia registrados el miércoles pasado, cuando el alcalde Francisco Coché Pablo fue retenido y agredido, y un inmueble fue incendiado.

El gobernador departamental, Edgar Tuy, informó que se elabora un informe que será trasladado al Ejecutivo y al Ministerio de Gobernación para que determinen las acciones que permitan retomar el control de la situación y restablecer las condiciones de seguridad en el municipio.

"Existe preocupación por la presencia de personas armadas en Santiago Atitlán. Ese informe será remitido al Ejecutivo para que se evalúen las medidas correspondientes", indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Tuy explicó que desde hace varios meses la Gobernación Departamental ha promovido espacios de diálogo entre el alcalde y el Concejo Municipal; sin embargo, no se ha logrado un acuerdo que permita resolver el conflicto.

Añadió que, debido a la autonomía municipal, las autoridades departamentales han mantenido una postura de respeto hacia las decisiones internas del municipio.

Disturbios tras reunión

El comisario de la Policía Nacional Civil (PNC) en Sololá, Albino Lajuj López, indicó que los agentes fueron desplegados para resguardar el orden durante una reunión extraordinaria entre autoridades municipales y representantes comunitarios en el Ecomuseo Chuk Muk.

Según el jefe policial, la reunión concluyó sin acuerdos, por lo que se activó una mesa técnica de diálogo coordinada por la Gobernación Departamental y otras instituciones del Estado.

"No se tuvo ningún resultado con relación a esa mesa técnica", afirmó.

Posteriormente, grupos de personas lanzaron piedras, palos y otros objetos contra el inmueble donde permanecían autoridades municipales y representantes institucionales, por lo que agentes de las fuerzas especiales evacuaron al alcalde, integrantes del Concejo Municipal y otras personas que permanecían en el lugar.

Lajuj López informó que cuatro agentes de la PNC resultaron heridos durante los disturbios, además de que una unidad policial fue incendiada y a un agente le despojaron de su arma de fuego.

Añadió que durante la madrugada de este jueves 2 de julio ingresaron tres personas heridas por proyectil de arma de fuego al Hospital Departamental de Sololá. Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Pedro Ixbalán Reanda, de 44 años, quien permanecía internado en dicho centro asistencial tras resultar herido por proyectil de arma de fuego durante los disturbios.

El jefe policial indicó que el alcalde permanece bajo atención médica y con resguardo policial.

Como medida preventiva, la PNC retiró temporalmente a sus agentes de Santiago Atitlán mientras se evalúan las condiciones para restablecer la presencia policial en el municipio.

Violencia tras la retención del alcalde

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando el alcalde Francisco Coché Pablo regresó a Santiago Atitlán luego de resoluciones judiciales relacionadas con la realización de sesiones del Concejo Municipal.

Durante la jornada se registraron disturbios en el Ecomuseo Chuk Muk, inmueble que posteriormente fue incendiado.

Información recabada en el lugar señala que dentro del edificio permanecían el alcalde, su abogado y otras personas.

Coché Pablo fue evacuado por vía lacustre hacia Panajachel, donde socorristas lo trasladaron a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas durante los disturbios.

Además, al menos tres civiles resultaron heridos de bala y fueron trasladados al Hospital Departamental de Sololá. De forma preliminar también se reportó que varias personas que acompañaban al jefe edil sufrieron agresiones físicas.

Conflicto político

El conflicto en Santiago Atitlán comenzó el 15 de septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria solicitó la renuncia del alcalde por supuestas irregularidades.

Posteriormente, la población tomó la municipalidad y entregó más de siete mil firmas en respaldo de esa petición.

El 12 de febrero, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional que dejó sin efecto el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral mediante el cual se había nombrado, por corrimiento, al primer concejal como alcalde. La resolución confirmó a Francisco Coché Pablo en el cargo y ordenó que continuara en funciones.

La decisión judicial generó nuevas manifestaciones y bloqueos en rechazo al fallo.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó este jueves que la situación en Santiago Atitlán responde principalmente a un conflicto político y social más que a un problema de seguridad.

Explicó que durante los disturbios fue necesario utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y evacuar al alcalde, quien fue agredido durante su salida y permanece hospitalizado en condición estable.

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