Pobladores siguen con protestas en Santiago Atitlán tras fallo que ordena reinstalar a Francisco Coché como alcalde

La situación en Santiago Atitlán, Sololá, se ha tornado tensa tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reinstalar como alcalde a Francisco Coché.

Durante una asamblea comunitaria, en septiembre del 2025, pobladores exigieron la renuncia del jefe edil por supuestas irregularidades.

Según medios locales, la noche del viernes 13 de febrero manifestantes bloquearon los accesos al municipio y quemaron llantas para impedir que el funcionario ingresara.

Añadieron que los manifestantes rechazan que Francisco Coché tome posesión e ingrese al edificio de la comuna.

En ese sentido, se consultó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre cómo continúa la situación este sábado 14 de febrero, e informó que las entradas a Santiago Atitlán estaban cerradas, pero los bloqueos fueron retirados y se puede ingresar.

Según la PNC, las personas ahora se encuentran concentradas en el parque y no han dejado ingresar al alcalde para que tome posesión del cargo.

El 6 de octubre, Coché se reunió con autoridades departamentales y policiales, quienes informaron sobre un amparo que ordenaba la reapertura de la municipalidad.

Sin embargo, tras una asamblea del Concejo y de las autoridades ancestrales, el cargo fue declarado vacante y el funcionario no ha retomado sus funciones.

Derivado de las manifestaciones, el INGUAT emitió una advertencia a los visitantes.

“Debido a situaciones de orden público que se registran actualmente en el municipio de Santiago Atitlán, se recomienda a los visitantes posponer o reprogramar temporalmente sus viajes hacia este destino”, indicó el Departamento de Asistencia Turística.

