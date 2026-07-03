MP afirma que comunitarios impiden ingreso a escena de disturbios en Santiago Atitlán, Sololá

El Ministerio Público (MP) informó que no ha podido llevar a cabo el procesamiento de la escena donde ocurrieron los disturbios del miércoles en Santiago Atitlán, Sololá, debido a que un grupo de personas continúa organizado en el área e impide el ingreso de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía Distrital de Sololá indicó que las diligencias en el Ecomuseo Chuk Muk permanecen pendientes porque aún no existen las condiciones de seguridad para que fiscales y peritos ingresen al lugar.

Como parte de la investigación, el MP solicitó apoyo a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri).

Además, dijo que requirió informes a la Policía Nacional Civil (PNC), tomó declaraciones a las personas agraviadas y solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) las evaluaciones médico-legales correspondientes.

Cómo ocurrieron los hechos

Según el informe preliminar del MP, el miércoles un grupo de personas irrumpió en una reunión del Concejo Municipal que se desarrollaba en el salón del Ecomuseo Chuk Muk para exigir la renuncia del alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché Pablo.

Durante la tarde, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intentaron mediar entre las partes; sin embargo, el diálogo fue suspendido porque no se alcanzaron acuerdos.

De acuerdo con la Fiscalía, luego que la PDH intentó mediar, un grupo de personas ingresó de forma violenta al inmueble, agredió físicamente al alcalde y a otras personas, incendió el edificio y sacó al jefe edil hacia donde permanecía la multitud.

El MP añadió que el alcalde continuó siendo agredido y que, de forma preliminar, se investiga que presuntamente fue rociado con gasolina con la intención de prenderle fuego.

La PNC dijo que las Fuerzas Especiales intervinieron para rescatar al alcalde y dispersar a los manifestantes.

Agregó que las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial fuera de Sololá para recibir atención médica.

El Ministerio Público informó que aún no ha podido procesar la escena de los disturbios en el Ecomuseo Chuk Muk, debido a que un grupo de personas impide el ingreso de las fuerzas de seguridad. (Foto Prensa Libre: Freddy de León)

Disturbios continuaron durante la noche

El Ministerio Público informó que, después de los hechos ocurridos en el museo, durante la noche continuaron los disturbios en Santiago Atitlán.

La Fiscalía indicó que, los pobladores quemaron llantas, se registraron ataques contra la subestación de la Policía Nacional Civil y también fue incendiada una unidad policial.

Además, el MP confirmó que una de las personas que permanecía hospitalizada falleció.

Conflicto mantiene investigaciones abiertas

Los disturbios ocurrieron en medio del conflicto que mantiene dividido a Santiago Atitlán desde septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria solicitó la renuncia del alcalde Francisco Coché Pablo.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional que permitió su continuidad en el cargo, decisión que reavivó las protestas de un sector de la población.