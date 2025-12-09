PNC dice que es real el video de intento de ataque contra alcalde de Masagua, Nelson Marroquín

El alcalde Nelson Marroquín entrega tamales durante actividad navideña en Masagua. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Masagua)

En redes sociales circula un video en el que se observa al alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, cuando entrega tamales durante una actividad navideña en la colonia Municipal, durante la inauguración del árbol navideño el recién pasado 4 de diciembre.

Según las imágenes, el funcionario entregaba tamales a los asistentes que hacían fila para recibir los alimentos.

Mientras el jefe edil hacía la entrega, se observa que aparece una mano con un arma; al parecer, el sujeto que la portaba apretó el gatillo, pero el arma no se accionó.

El arma apuntó directamente al lugar donde estaba el alcalde, quien, según el video, no se percató de lo que sucedía.

De acuerdo con la Unidad de Video Forense de la Policía Nacional Civil (PNC), el video es real. Afirmó que, luego de un análisis por expertos forenses, se determinó que no se trataba de inteligencia artificial ni de un montaje.

El 6 de diciembre, Nelson Luciano Marroquín participaba en un desfile navideño en la aldea Obero, donde, en medio de los asistentes, fue atacado a balazos.

Marroquín murió cuando era ingresado a un hospital, a causa de la gravedad de las heridas.

El domingo 7 de diciembre, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Municipal de Puerto San José dirige las investigaciones relacionadas con el ataque armado.

Según el ente investigador, en el lugar del ataque localizaron tres casquillos y una ojiva, los cuales fueron debidamente embalados y entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su análisis balístico. Además, los investigadores extrajeron videos y recabaron entrevistas pertinentes para fortalecer las líneas de investigación.

“La Fiscalía coordinó con la PNC medidas de seguridad para la vela y el sepelio del alcalde, con el fin de resguardar la integridad de los asistentes y garantizar el desarrollo adecuado de las diligencias”, añadió el MP en esa ocasión.

Para leer más: Fiscales aún no tienen una hipótesis del crimen contra alcalde Nelson Marroquín

