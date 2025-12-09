Pobladores de Masagua acompañan el sepelio del alcalde Nelson Marroquín bajo fuerte seguridad

Pobladores de Masagua acompañan el sepelio del alcalde Nelson Marroquín bajo fuerte seguridad

Pobladores de Masagua dan el último adiós al alcalde Nelson Luciano Marroquín, víctima de ataque armado.

Carroza fúnebre con los restos del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín.(Foto Prensa Libre: Annia Juárez)

El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, murió baleado el sábado 6 de diciembre, mientras participaba en un desfile navideño en la aldea Obero.


Videos en redes sociales han revelado la tensión que vivieron los asistentes durante el ataque armado contra el jefe edil, quien falleció al ser ingresado a la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, debido a la gravedad de las heridas, según los Bomberos Municipales Departamentales.

Desde el día del hecho, varias municipalidades han exigido que el crimen no quede impune, mientras las autoridades correspondientes afirman que investigan lo sucedido.

Este martes 9 de diciembre en las calles del municipio vecinos dan el último adiós al funcionario.

El cortejo fúnebre se dirige al cementerio de Cuyuta, en Masagua, donde será el último adiós.

El sepelio se desarrolla bajo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala.

Para ver más: Video muestra los minutos previos al ataque contra el alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

