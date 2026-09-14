PNC revela nuevos detalles del ataque contra concejal de Usumatlán y de dónde estuvo antes de ser emboscado

Un informe preliminar de la Delegación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Zacapa señala que William Alberto Ramírez Ramírez, concejal de Usumatlán elegido por el partido Vamos, había salido del estadio municipal de Río Hondo, Zacapa, donde presenció un encuentro de futbol de tercera división.

Según información obtenida por los investigadores, mediante entrevistas a compañeros de trabajo de Ramírez Ramírez, es posible que un vehículo lo haya seguido después de que salió del estadio y posteriormente le haya interceptado el paso para dispararle.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, Ramírez Ramírez resultó herido de bala en diferentes partes del cuerpo en la aldea Chispán, Estanzuela, Zacapa, el 13 de septiembre. Fue trasladado al Hospital Nacional de Zacapa.

Según información del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue elegido concejal por el partido Vamos en las elecciones de 2023.

Alcalde informa sobre estado de salud

Andi Natanael Pacheco Vásquez, alcalde de Usumatlán y también elegido por Vamos, informó este lunes 14 de septiembre que Ramírez Ramírez permanece en cuidados intensivos, pero que su estado de salud es estable.

“Para los que me han escrito y llamado, el estado de salud de Willian Ramírez de momento está estable, bendito el nombre de Jesús. Está en intensivo, pero le creemos a Dios que el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Sigamos clamando a Dios, muchas bendiciones”, comentó Pacheco.

Un día antes, durante una actividad por el Día de la Independencia, el alcalde se había referido al ataque contra el concejal y había pedido a las autoridades que investigaran lo ocurrido.

“Estamos viviendo como administración municipal, como corporación municipal, un dolor fuerte. Nuestro amigo de la Municipalidad de Usumatlán sufrió un atentado hace unos minutos, de una forma repudiante, de una forma vandalística”, expresó.

Pacheco Vásquez hizo un llamado al presidente, al ministro de Gobernación y al Ministerio Público para que se esclarezca el ataque.

“Quiero aprovechar a hacer un llamado al señor ministro de Gobernación, al señor presidente, a las autoridades competentes, al Ministerio Público, para que le den una investigación profunda a este tema. Yo creo que como usumatlecos, como administración, no nos quedaremos de brazos cruzados”, indicó.