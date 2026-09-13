Concejal de la Municipalidad de Usumatlán resulta herido en emboscada en Estanzuela, Zacapa

William Alberto Ramírez Ramírez, de 36 años, concejal de la Municipalidad de Usumatlán, resultó herido luego de que fue emboscado y atacado a balazos en el kilómetro 137, jurisdicción de Chispán, Estanzuela, Zacapa.

Ramírez Ramírez fue elegido concejal por el partido Vamos, según información del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo se movilizaron al lugar y localizaron a Ramírez Ramírez en el interior de un vehículo tipo picop, de color negro, con múltiples heridas de bala.

Andi Natanael Pacheco Vásquez, alcalde de Usumatlán, se refirió al ataque contra el concejal durante la celebración de una actividad por el Día de la Independencia.

“Estamos viviendo como administración municipal, como corporación municipal, un dolor fuerte. Nuestro amigo de la Municipalidad de Usumatlán sufrió un atentado hace unos minutos de una forma repudiante, de una forma vandalística”, expresó Pacheco Vásquez.

El jefe edil hizo un llamado al presidente, al ministro de Gobernación y al Ministerio Público para que investiguen lo ocurrido.

“Yo creo que como usumatlecos, como administración, no nos quedaremos de brazos cruzados", comentó.

Pacheco Vásquez también habló sobre el estado de salud del concejal y pidió a los vecinos que oren por él.

“Yo pido de todo corazón que nos unamos en oración, que nos unamos en ayuno, porque en estos momentos se está haciendo, obviamente, entubado. Está bien delicado su estado de salud, tiene muchas perforaciones de bala en su estómago, manifestó.

🚨🚑#EmergenciasCBMD | Persona herida por proyectil de arma de fuego



Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo, a bordo de la unidad A-7, se movilizaron al kilómetro 137 de la CA-10, ruta Interamericana, jurisdicción de Chispán, Estanzuela, Zacapa.



En el interior de un… pic.twitter.com/Cep4UTmCic — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 14, 2026

Pese a lo ocurrido, el alcalde indicó que las actividades patrias previstas en el municipio continuarán.

“Sé que para mañana hay muchas actividades, para el día martes hay muchas actividades patrias, las cuales vamos a cumplir. Las vamos a cumplir muy tristes, pero con la frente en alto, para que Dios tome el control de nuestro municipio, Dios tome el control de nuestras familias y Dios tome el control de todo lo que pueda transcurrir no solo en Usumatlán ni en Zacapa, sino también en toda Guatemala”, agregó.