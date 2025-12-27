Matan a concejal de Ocós, San Marcos, Rafael Filadelfo Velasco Díaz

Sucesos

Matan a concejal de Ocós, San Marcos, Rafael Filadelfo Velasco Díaz

Hallan con heridas de bala el cuerpo de Rafael Filadelfo Velasco Díaz, concejal segundo de la Municipalidad de Ocós.

El cuerpo de Rafael Filadelfo Velasco Díaz, concejal segundo de la Municipalidad de Ocós, San Marcos, fue encontrada con señales de violencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La mañana de este sábado 27 de diciembre fue encontrado sin vida Rafael Filadelfo Velasco Díaz, quien ocupaba el cargo de segundo concejal en la Municipalidad de Ocós, San Marcos.

Su cuerpo fue hallado con heridas de bala en una transitada carretera. Junto a él había una bicicleta, según videos compartidos por prensa local.

La Municipalidad de Ocós lamentó el fallecimiento de Velasco, a quien llamaban “el Coronel”. A través de una esquela compartida en redes sociales, la comuna expresó su solidaridad con la familia del concejal.

También la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) publicó un mensaje en el que se une al duelo de la familia y del equipo municipal de Ocós.

Velasco fue electo concejal segundo en las Elecciones Generales del 2023, para un período de cuatro años, postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Ocós Rafael Filadelfo Velasco Díaz San Marcos Violencia Violencia en Guatemala 
