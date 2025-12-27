Sucesos
Matan a concejal de Ocós, San Marcos, Rafael Filadelfo Velasco Díaz
Hallan con heridas de bala el cuerpo de Rafael Filadelfo Velasco Díaz, concejal segundo de la Municipalidad de Ocós.
El cuerpo de Rafael Filadelfo Velasco Díaz, concejal segundo de la Municipalidad de Ocós, San Marcos, fue encontrada con señales de violencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La mañana de este sábado 27 de diciembre fue encontrado sin vida Rafael Filadelfo Velasco Díaz, quien ocupaba el cargo de segundo concejal en la Municipalidad de Ocós, San Marcos.
Su cuerpo fue hallado con heridas de bala en una transitada carretera. Junto a él había una bicicleta, según videos compartidos por prensa local.
La Municipalidad de Ocós lamentó el fallecimiento de Velasco, a quien llamaban “el Coronel”. A través de una esquela compartida en redes sociales, la comuna expresó su solidaridad con la familia del concejal.
También la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) publicó un mensaje en el que se une al duelo de la familia y del equipo municipal de Ocós.
Velasco fue electo concejal segundo en las Elecciones Generales del 2023, para un período de cuatro años, postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).
🕊️🙏 Desde la ANAM expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y al equipo municipal de Ocós, San Marcos, por la partida del Concejal, Rafaél Filadelfo Velasco Díaz.— ANAM Guatemala (@ANAM_Guatemala) December 27, 2025
Rogamos a Dios que brinde consuelo y fortaleza a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/AbiYKIWLwN