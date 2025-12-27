Matan a concejal de Ocós, San Marcos, Rafael Filadelfo Velasco Díaz

La mañana de este sábado 27 de diciembre fue encontrado sin vida Rafael Filadelfo Velasco Díaz, quien ocupaba el cargo de segundo concejal en la Municipalidad de Ocós, San Marcos.

Su cuerpo fue hallado con heridas de bala en una transitada carretera. Junto a él había una bicicleta, según videos compartidos por prensa local.

La Municipalidad de Ocós lamentó el fallecimiento de Velasco, a quien llamaban “el Coronel”. A través de una esquela compartida en redes sociales, la comuna expresó su solidaridad con la familia del concejal.

También la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) publicó un mensaje en el que se une al duelo de la familia y del equipo municipal de Ocós.

Velasco fue electo concejal segundo en las Elecciones Generales del 2023, para un período de cuatro años, postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).