Arévalo señala que políticos y narcos orquestaron bloqueos, pero el MP no reporta denuncias por los hechos

El presidente Bernardo Arévalo anunció que el Gobierno denunciaría ante el Ministerio Público (MP) a quienes estuvieran involucrados en acciones que calificó de delictivas durante los recientes bloqueos. Un día después de ese anuncio, el MP informó que no había recibido ninguna denuncia por parte del Ejecutivo.

Durante un mensaje a la nación transmitido el 13 de septiembre, Arévalo afirmó que políticos locales de Río Hondo, Zacapa, se coludieron con actores del narcotráfico para pagar a participantes en los bloqueos. También señaló la participación de actores políticos, pandilleros y crimen organizado en bloqueos en los que pedían su renuncia y protestaban por el alza al combustible.

“-En- Cuyotenango o Villanueva, donde actores políticos espurios, pandilleros en unos casos y crimen organizado en otros, se han asociado para montar los bloqueos. Los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen en estos casos para intentar desestabilizar al país”, dijo.

La respuesta del MP fue proporcionada este lunes 14 de septiembre y, hasta las 12 horas, no reportaba el ingreso de alguna denuncia.

Ejecutivo aún analiza interponer una denuncia

Después de hacer esos señalamientos, Arévalo aseguró que el Gobierno había iniciado averiguaciones y anunció que presentaría denuncias ante el MP.

“Desde el Gobierno hemos emprendido las averiguaciones correspondientes y denunciaremos ante el Ministerio Público a quienes incurran en estas acciones delictivas”, expresó.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia fue consultada posteriormente para conocer quiénes son los políticos y narcotraficantes señalados por Arévalo y si las denuncias anunciadas ya fueron presentadas ante el MP, pero no respondió concretamente a las consultas.

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“El Presidente ya expuso públicamente la información que corresponde comunicar en este momento sobre estos hechos. Las instituciones competentes están dando seguimiento a las acciones correspondientes y cualquier información adicional será comunicada oportunamente, en la medida en que no comprometa investigaciones o diligencias en curso”, respondió la Secretaría.

La respuesta tampoco detalla cuáles son las instituciones que dan seguimiento al caso ni las acciones que han emprendido.

Villeda habla de una hipótesis

Un día antes del mensaje de Arévalo, el sábado 12 de septiembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue consultado sobre la denuncia contra pandilleros y miembros del crimen organizado por usar un "escudos humanos" en los bloqueos y explicó que las autoridades trabajan sobre una hipótesis basada en indicios que todavía deben ser corroborados.

“Mire, nosotros tenemos una hipótesis basada en ciertos indicios. Lo que pasa es que tenemos que verificarlos”, afirmó.

Villeda sostuvo que presentar una denuncia antes de investigar y corroborar esos elementos sería irresponsable.

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“Sería irresponsable de mi parte hacer una denuncia formal si antes no tengo, de alguna manera, investigados y corroborados estos indicios que por el momento tenemos. Nosotros vamos a seguir con esas investigaciones y, si llegado el momento podemos probar esta hipótesis, por supuesto que vamos a estar presentando las denuncias”, explicó.

El ministro agregó que necesita contar con evidencia concreta para sustentar los señalamientos.

“Yo tengo una formación judicial de muchos años y, por lo tanto, estoy acostumbrado a hablar con base en evidencia concreta. Si bien puedo tener una hipótesis, necesito probar esa hipótesis y esa hipótesis la pruebo a través de medios de convicción que me ayuden a probar la misma”, indicó.