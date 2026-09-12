Guatemala
Vehículos en llamas, detenidos y heridos: el recuento de incidencias tras los bloqueos en Guatemala el 11 de septiembre
Socorristas atendieron varias emergencias durante los disturbios, entre estas heridos de bala, intoxicaciones, evacuaciones y vehículos incendiados. La PNC también reportó detenciones.
Agentes antimotines de la PNC avanzan para liberar el paso en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Los disturbios registrados durante los bloqueos en distintos puntos del país dejaron personas heridas, intoxicadas con gas lacrimógeno y evacuadas, además de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lesionados y daños a vehículos, según reportes de esa institución y de Bomberos Municipales Departamentales.
Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, informó que seis agentes resultaron heridos durante los incidentes registrados en distintos puntos y que 15 personas fueron capturadas (entre ellas dos menores remitidos).
“Fueron puestos a disposición de los tribunales y un aproximado de seis policías fueron lastimados, tanto en Santa Isabel, Villa Nueva en el kilómetro siete de Ruta al Atlántico y también en Cuyotenango, Suchitepéquez”, afirmó Aguilar.
El portavoz explicó que entre los policías lesionados hubo dos que sufrieron heridas por proyectil de arma de fuego.
“En esos tres sectores donde incluso incendiaron una motocicleta de la Policía, que fue en Santa Isabel, y una autopatrulla en el sector de Gualán, Zacapa, y en Cuyotenango, donde los elementos policiales fueron heridos, incluso dos de ellos con proyectiles de arma de fuego, los demás con golpes”, comentó.
Aguilar aseguró que la Policía utilizó medios disuasivos durante su intervención y lamentó que agentes resultaran heridos.
“La Policía únicamente utilizó medios disuasivos, a lo que le decimos, pues, específicamente a este tipo de gas lacrimógeno, que no es letal, sino que es para disolver masas”, expresó.
Bomberos reportan heridos y evacuados
Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron emergencias relacionadas con los disturbios en Cuyotenango, Suchitepéquez; Río Hondo, Zacapa, y Santa Isabel, Villa Nueva.
En Cuyotenango, personal de las estaciones de esa localidad y de San José La Máquina reportó cuatro personas heridas por arma de fuego, 98 evacuadas a zonas seguras, 16 heridas por objetos no identificados y 77 atendidas por intoxicación con gas lacrimógeno y golpes de calor.
En Río Hondo, Zacapa, los socorristas reportaron un vehículo de transporte pesado y una patrulla de la PNC incendiados. También atendieron a personas con crisis nerviosa y golpes de calor que se encontraban en vehículos particulares y buses del transporte colectivo. Los bomberos no proporcionaron una cifra de personas atendidas en ese lugar.
En Santa Isabel, Villa Nueva, Bomberos Municipales Departamentales atendieron a 15 personas por intoxicación con gas lacrimógeno y crisis nerviosa. En ese sector también reportaron motocicletas y un vehículo tipo sedán incendiados.
Resumen de incidencias
34 puntos liberados
- 20 en el distrito central
- 4 en el distrito oriente
- 4 en el distrito sur
- 6 en el distrito norte
Agentes heridos
- 6 policías heridos
- Incidentes se reportaron en Santa Isabel, Villa Nueva en el kilómetro siete de Ruta al Atlántico y también en Cuyotenango, Suchitepéquez.
15 detenciones
- Kilómetro 13 ruta al atlántico: 5 capturas
- Calzada San Juan y 5a. avenida, colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco: 2 capturas
- Kilómetro 168, ruta CA-2, Cuyotenango, Suchitepéquez: 2 capturas
- Kilómetro 39, Palín, Escuintla: 4 capturas y 2 adolescentes remitidos
Emergencias atendidas por socorristas
Cuyotenango Suchitepéquez
- 4 personas heridas por arma de fuego
- 98 personas evacuadas a zonas seguras
- 16 personas heridas por objetos desconocidos
- 77 personas atendidas por intoxicación por gas lacrimógeno y golpes de calor
Río Hondo Zacapa
- un vehículo de transporte pesado incendiado
- una patrulla de la PNC incendiado
- personas atendidas por crisis nerviosa y golpes de calor quienes se encontraban en vehículos particulares y buses de transporte colectivo
Santa Isabel Villa Nueva
- 15 personas atendidas por intoxicación por gas lacrimógeno y crisis nerviosa
- motocicletas incendiadas
- un vehículo tipo sedan incendiado