PNC señala a pandillas y crimen organizado de usar “escudos humanos” en bloqueos

La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que pandillas y estructuras del crimen organizado utilizan a niños, mujeres y adultos mayores como “escudos humanos” en los puntos donde aún persisten bloqueos en el país en contra de los precios de los combustibles.

La institución informó, por medio de un comunicado, que en dos puntos donde continúa el conflicto, en sectores de Zacapa y Villa Nueva, se ha confirmado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado.

“Condenamos enérgicamente la cobardía de estos grupos criminales que utilizan a mujeres, adultos mayores y niños como ‘escudos humanos’ en las manifestaciones, exponiéndolos deliberadamente al peligro para generar caos”, señala el comunicado.

Ante esa situación, la PNC solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), con el propósito de resguardar las garantías de los menores de edad y de las mujeres presentes en los puntos de conflicto.

La Policía calificó como “inaceptable” la instrumentalización de la niñez y de sectores vulnerables en esas concentraciones y pidió a ambas instituciones acompañamiento e intervención inmediata.

“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, agregó la PNC.

De acuerdo con el comunicado, la Policía ha desplegado Fuerzas Antidisturbios a escala nacional y asegura haber retomado el control y despejado más del 90% de los puntos bloqueados en el territorio nacional.