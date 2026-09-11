Bloqueos en Guatemala: Inconformes disparan durante enfrentamientos en Villa Nueva

Durante el operativo para liberar el paso en el km 19.5 de la ruta al Pacífico se han escuchado detonaciones de arma de fuego. Se presume que algunos de los inconformes están armados y disparan contra las fuerzas de seguridad, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas o fallecidas a causa de esos disparos.

Los incidentes ocurren en la colonia Santa Isabel 2, Villa Nueva, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervienen para retirar a un grupo de inconformes que bloqueaba la ruta en protesta por el elevado costo de los combustibles.

La PNC activó los protocolos para liberar la vía. Durante el operativo, algunos de los inconformes, que se cubren el rostro con gorros pasamontañas y camisas, quemaron una motocicleta de la institución.

Los manifestantes también lanzaron objetos contra los agentes antidisturbios, quienes respondieron con gases lacrimógenos.

Las acciones de la PNC se desarrollaron en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad, que instruyó a los ministerios de Gobernación y de la Defensa a liberar las vías que permanecían bloqueadas.

Los incidentes se trasladaron al interior de Villa Nueva, donde continúa el operativo de las fuerzas de seguridad.