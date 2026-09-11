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¿Se suspenden las actividades de Independencia por los bloqueos en Guatemala? Esto dice Gobernación
A días de las celebraciones por la Independencia, los bloqueos que afectan distintos puntos del país generan dudas sobre el desarrollo de las actividades previstas para el 14 y 15 de septiembre.
Estudiantes participan en un desfile cívico como parte de las actividades por la Independencia de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Los bloqueos que continuaron este viernes 11 de septiembre y que se extendieron a la capital generan dudas sobre el desarrollo de las actividades programadas para conmemorar la Independencia de Guatemala el 14 y 15 de septiembre próximos.
Las jornadas de bloqueos de esta semana han afectado la movilidad de miles de personas y, según el sector empresarial, estas acciones han provocado pérdidas económicas al país. Los manifestantes rechazan el alza en el precio del combustible.
La situación también coincide con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de liberar todas las vías que se encuentren bloqueadas.
Ante las protestas y los problemas de movilidad, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a la programación de las actividades patrias.
“No tenemos ningún plan de suspender las actividades patrias, las celebraciones por el día de la Independencia. No hay ninguna instrucción del señor presidente —Bernardo Arévalo— y por lo tanto la programación sigue tal cual como se había programado desde un principio”, dijo Villeda.
De acuerdo con lo informado por el funcionario, la agenda prevista para el 14 y 15 de septiembre continúa sin cambios.
Agenda del 14 y 15 de septiembre en la capital
Según la Gobernación Departamental de Guatemala, estas son las actividades programadas:
14 de septiembre — Encendido de antorchas
- Parque Erick Barrondo, de 6 a 18 horas
- Campo de Marte, de 6 a 18 horas
- Campos del Roosevelt, de 6 a 18 horas
- Municipalidad de Guatemala, de 6 a 18 horas
- Alcaldía Auxiliar, zona 18, de 6 a 18 horas
14 de septiembre — Solemne tedeum
- Catedral Metropolitana, 17 horas
14 de septiembre — Izada de la bandera nacional y lectura del Acta de Independencia
- Catedral Metropolitana, 18 horas
15 de septiembre — Desfile cívico escolar
- Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, 8 horas
15 de septiembre — Arriada de la bandera nacional y cierre de actos oficiales de Independencia
- Plaza de la Constitución, 17.45 horas
Recorrido del desfile del 15 de septiembre
Según informó la Gobernación Departamental de Guatemala, el desfile comenzará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, mientras que en años anteriores recorría la Sexta Avenida.
Los alumnos que marcharán durante más de dos kilómetros deberán llegar hasta el parque Jocotenango, donde finalizará el recorrido.
La Gobernación Departamental de Guatemala informó que el desfile se desarrollará de la siguiente manera:
- Inicio: Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional
- Ruta: El primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle
- Desvío 1: Pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura
- Desvío 2: Luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2
- Punto final: Las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de Guatemala
Rutas afectadas por los bloqueos
Los bloqueos se registraron en distintos puntos del país y en ingresos y sectores de la capital.
Ruta al suroccidente
- Km 168, en Cuyotenango, Suchitepéquez
Ruta al Atlántico e ingresos y salida de la capital
- Km 17.5, en Llano Largo, zona 18
- Km 13, en la cuesta del Águila, zona 18
- Km 8, en la entrada a San Rafael, zona 18
- Km 7.7 de la ruta al Atlántico, zona 18
- Km 136, en Río Hondo, Zacapa (habilitado)
- Km 126, en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Bloqueos en el centro de la capital
- Ingreso a la colonia Bethania, sobre el Anillo Periférico
- Avenida Petapa, zona 12, en dirección a Prados de Villa Hermosa
Ruta CA-13
- Km 477.7, tramo del Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Petén
- Km 434, El Chal, Petén
- Km 460, en Santa Ana, Petén
Ruta CA-14
- Km 185, en San Julián, Alta Verapaz (habilitado)
Ruta Departamental 11 de Petén
- Km 515, en La Libertad, Petén
Ruta a El Salvador
- Km 67, en Los Esclavos, Santa Rosa
Ruta al Pacífico
- Km 39, en Palín, Escuintla
Ruta Interamericana
- Km 19, en Mixco
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