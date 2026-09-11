¿Se suspenden las actividades de Independencia por los bloqueos en Guatemala? Esto dice Gobernación

Los bloqueos que continuaron este viernes 11 de septiembre y que se extendieron a la capital generan dudas sobre el desarrollo de las actividades programadas para conmemorar la Independencia de Guatemala el 14 y 15 de septiembre próximos.

Las jornadas de bloqueos de esta semana han afectado la movilidad de miles de personas y, según el sector empresarial, estas acciones han provocado pérdidas económicas al país. Los manifestantes rechazan el alza en el precio del combustible.

La situación también coincide con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de liberar todas las vías que se encuentren bloqueadas.

Ante las protestas y los problemas de movilidad, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a la programación de las actividades patrias.

“No tenemos ningún plan de suspender las actividades patrias, las celebraciones por el día de la Independencia. No hay ninguna instrucción del señor presidente —Bernardo Arévalo— y por lo tanto la programación sigue tal cual como se había programado desde un principio”, dijo Villeda.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la agenda prevista para el 14 y 15 de septiembre continúa sin cambios.

Agenda del 14 y 15 de septiembre en la capital

Según la Gobernación Departamental de Guatemala, estas son las actividades programadas:

14 de septiembre — Encendido de antorchas

Parque Erick Barrondo, de 6 a 18 horas

Campo de Marte, de 6 a 18 horas

Campos del Roosevelt, de 6 a 18 horas

Municipalidad de Guatemala, de 6 a 18 horas

Alcaldía Auxiliar, zona 18, de 6 a 18 horas

14 de septiembre — Solemne tedeum

Catedral Metropolitana, 17 horas

14 de septiembre — Izada de la bandera nacional y lectura del Acta de Independencia

Catedral Metropolitana, 18 horas

15 de septiembre — Desfile cívico escolar

Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, 8 horas

15 de septiembre — Arriada de la bandera nacional y cierre de actos oficiales de Independencia

Plaza de la Constitución, 17.45 horas

Recorrido del desfile del 15 de septiembre

Según informó la Gobernación Departamental de Guatemala, el desfile comenzará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, mientras que en años anteriores recorría la Sexta Avenida.

Los alumnos que marcharán durante más de dos kilómetros deberán llegar hasta el parque Jocotenango, donde finalizará el recorrido.

La Gobernación Departamental de Guatemala informó que el desfile se desarrollará de la siguiente manera:

Inicio: Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional

Ruta: El primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle

Desvío 1: Pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura

Desvío 2: Luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2

Punto final: Las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de Guatemala

Rutas afectadas por los bloqueos

Los bloqueos se registraron en distintos puntos del país y en ingresos y sectores de la capital.

Ruta al suroccidente

Km 168, en Cuyotenango, Suchitepéquez

Ruta al Atlántico e ingresos y salida de la capital

Km 17.5, en Llano Largo, zona 18

Km 13, en la cuesta del Águila, zona 18

Km 8, en la entrada a San Rafael, zona 18

Km 7.7 de la ruta al Atlántico, zona 18

Km 136, en Río Hondo, Zacapa (habilitado)

Km 126, en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa

Bloqueos en el centro de la capital

Ingreso a la colonia Bethania, sobre el Anillo Periférico

Avenida Petapa, zona 12, en dirección a Prados de Villa Hermosa

Ruta CA-13

Km 477.7, tramo del Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Petén

Km 434, El Chal, Petén

Km 460, en Santa Ana, Petén

Ruta CA-14

Km 185, en San Julián, Alta Verapaz (habilitado)

Ruta Departamental 11 de Petén

Km 515, en La Libertad, Petén

Ruta a El Salvador

Km 67, en Los Esclavos, Santa Rosa

Ruta al Pacífico

Km 39, en Palín, Escuintla

Ruta Interamericana

Km 19, en Mixco

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