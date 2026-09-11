Identifican a cabecilla del bloqueo en La Bethania que pide firmas para la renuncia de Arévalo

Mientras los bloqueos contra el alza de los combustibles se mantienen en distintos puntos del país, en el Anillo Periférico, en el ingreso a la colonia Bethania, zona 7 de la capital, un rostro conocido de anteriores protestas volvió a aparecer y asumió protagonismo.

Oswaldo Rocael Villalta, de 56 años, encabeza desde la tarde del jueves 10 de septiembre el bloqueo en ese sector y desde entonces ha dado declaraciones a medios de comunicación en medio de la tensión generada por las protestas.

De acuerdo con registros de la Policía Nacional Civil (PNC), Villalta tiene seis antecedentes correspondientes al período de 1999 a 2011, relacionados con hurto agravado, responsabilidad de conductores, robo, circulación de moneda falsa y agresión a la autoridad bajo efectos de licor.

Villalta ya había encabezado, en marzo de 2025, un bloqueo en el Anillo Periférico frente a la colonia La Bethania. Ahora reaparece en el mismo sector y, además de cuestionar el subsidio a los combustibles aprobado por el Congreso, promueve la recolección de firmas entre los manifestantes para solicitar la renuncia del presidente Bernardo Arévalo.

“No queremos el subsidio porque es un robo… el presidente anda diciendo que queremos dar golpe de Estado, nosotros no queremos golpe de Estado, queremos su renuncia”, afirmó.

Villalta pide firmas en los bloqueos

La recolección de firmas es una de las acciones que Villalta impulsa durante esta jornada de protestas. Según explicó, buscan reunirlas para respaldar documentos que pretenden hacer llegar a distintos puntos donde se mantienen bloqueos.

El objetivo, según sus propias declaraciones, es pedir la renuncia de Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera.

El dirigente apeló además a su concepto de democracia para defender las protestas.

“Si vivimos en un verdadero estado de democracia, señores, ¿qué significa democracia? Tener el poder del pueblo. Nosotros ordenamos, nosotros mandamos. Eso es lo que buscamos”, declaró.

Aunque reconoció que los bloqueos no son, a su criterio, una solución, aseguró que los manifestantes los consideran una forma de hacerse escuchar.

“Lamentablemente no creemos que los bloqueos sean la solución. No lo creemos, no compartimos esa, pero es la única forma en la que nos hacemos ver y oír”, afirmó.

Documento utilizado en el bloqueo de La Bethania para recolectar firmas en una petición ciudadana de renuncia del presidente y vicepresidente de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sus vínculos con partidos políticos

La presencia de Villalta en estas protestas también pone nuevamente en escena su participación política.

Durante el bloqueo que encabezó en marzo de 2025 en el mismo sector, confirmó que había tenido participación con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“En algún momento hemos estado con la UNE”, declaró entonces.

Villalta explicó que durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2023 trabajó con la UNE. También afirmó que anteriormente había participado con el Partido Republicano (PR), organización con la que, según dijo, “sacaron un alcalde”.

Según declaraciones obtenidas previamente, Villalta López también habría estado persuadiendo a vecinos para que se afiliaran a la UNE.

Su aparición en las protestas ocurre, por tanto, en un contexto en el que vuelve a asumir un papel visible en una movilización y plantea una demanda que va más allá del rechazo al precio de los combustibles: la salida del presidente y la vicepresidenta.

Contrataciones con el Estado

Registros oficiales de Guatecompras muestran que Villalta López tuvo tres contrataciones temporales consecutivas de servicios técnicos para el manejo, organización y digitalización del Archivo General de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), dependencia del Ministerio de Comunicaciones.

Los contratos fueron suscritos entre diciembre de 2014 y junio de 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y sumaron Q41 mil 406.45.

Registros de antecedentes

Villalta tiene 56 años y, según los registros consultados, aparecen antecedentes relacionados con hurto agravado, responsabilidad de conductores, robo, circulación de moneda falsa y agresión a la autoridad bajo efectos de licor.

La existencia de estos registros no significa por sí misma que haya condenas por cada uno de los hechos mencionados, por lo que su situación jurídica debe diferenciarse de la existencia de antecedentes o registros.

Ahora, mientras continúan los bloqueos por el alza de los combustibles, Villalta mantiene su presencia en el Periférico y asegura que permanecerá en el lugar. Su propuesta de recolectar firmas busca llevar la protesta un paso más allá y convertir el descontento expresado en los bloqueos en una petición de renuncia contra el Ejecutivo.

Un bloqueo que siguió durante la madrugada

El bloqueo en el ingreso a Bethania comenzó el jueves por la tarde, cuando de manera simultánea empezaron a concentrarse grupos de manifestantes en distintos puntos del país.

A diferencia de algunos de los bloqueos registrados la semana anterior, el grupo que se concentró en este sector decidió permanecer durante la noche y la madrugada y continuar con la protesta durante este viernes.

Villalta aseguró que no tienen previsto retirarse mientras continúen con sus acciones.

Para reducir la afectación a los automovilistas, explicó que los manifestantes están habilitando el paso cada 30 minutos antes de volver a interrumpir la circulación.

El bloqueo forma parte de las protestas que se han extendido por distintos puntos del país en rechazo al incremento de los precios de los combustibles y a las medidas adoptadas por el Congreso.

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