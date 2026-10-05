Zafarrancho en El Trébol: Guatemala y Surinam terminan el partido con golpes y empujones

El partido entre Guatemala y Surinam terminó este lunes 5 de octubre con empujones, golpes y desorden entre jugadores de ambas selecciones en la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

El encuentro, en el que estaba en juego el boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, estuvo marcado por los roces entre los futbolistas de ambos equipos.

Uno de los incidentes ocurrió al minuto 62, cuando Richonell Margaret fue expulsado, luego de que, en apariencia, insultó a la afición guatemalteca.

Según se conoció, el jugador argumentó que habría sido víctima de un acto de racismo. Se desconoce, sin embargo, qué consignaron los árbitros en el acta.

El incidente provocó la suspensión del partido durante más de 13 minutos. Incluso, los jugadores de Surinam amenazaron con abandonar el encuentro.

La tensión aumentó al minuto 96, cuando Matthew Evans anotó el gol de la victoria de Guatemala.

Al finalizar el partido, los jugadores permanecieron en la cancha y se produjeron empujones, golpes y desorden. Las fuerzas de seguridad intervinieron para recuperar el control.

Queda pendiente conocer el contenido del acta arbitral y si el altercado derivará en sanciones para jugadores o para el estadio. El resultado del encuentro difícilmente podría ser afectado por los incidentes.

Con la victoria, Guatemala sumó siete puntos en el certamen de la Concacaf. El viernes pasado había empatado sin goles contra Surinam y, una semana antes, goleó 6-0 a El Salvador.

Con mejor diferencia de goles, Guatemala aseguró al menos el segundo lugar, por encima de Surinam, que también suma siete puntos.

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Se arma el zafarrancho por la provocación del portero de Surinam 🇸🇷 a la respetable afición de Guatemala 🇬🇹. Recibió una caricia futbolística y de boxeo🥊 #VamosGuate https://t.co/IAX4y0erDD — Futboleros (@futbolerosgt) October 6, 2026