“Mutaron a actos delictivos”: Gobierno investiga si funcionarios públicos financian o promueven bloqueos

El Gobierno abrió una línea de investigación para determinar si personas en el ejercicio de cargos públicos están detrás del financiamiento o promueven los bloqueos de carreteras en el país, declaró este viernes el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Las manifestaciones y bloqueos, según las autoridades, han mutado de ser manifestaciones pacíficas a configurar actos delincuenciales caracterizados por el uso de armas de fuego contra las fuerzas de seguridad.

Villeda reveló el alcance de las pesquisas en medio de operativos conjuntos con el Ministerio de la Defensa para despejar las vías principales.

"Estamos también en la tarea de investigar si hay personas que ejercen cargos públicos, que están de alguna manera financiando o promoviendo este tipo de manifestaciones o de actos delincuenciales, porque ya han mutado de manifestaciones a actos delincuenciales", afirmó.

El titular de la cartera del interior enfatizó que las acusaciones serán hasta contar con el soporte probatorio requerido por el sistema judicial.

Al ser cuestionado sobre las repercusiones para los funcionarios que resulten implicados, Villeda confirmó que se trasladará el expediente al Ministerio Público para accionar mediante las vías legales correspondientes, incluyendo la solicitud de retiro de inmunidad.

"De ser así estaremos poniendo a disposición del fiscal general la evidencia correspondiente para que inicien los procesos penales correspondientes o en todo caso la solicitud de antejuicio si es que estas personas gozan de este privilegio. Pero estamos todavía en esta labor de investigación, me cuesta a mí adelantar un criterio sin tener la evidencia concreta porque sería especular".

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Ataques a armados contra la PNC

La justificación de la cartera para calificar la situación como hechos ilícitos radica en el nivel de agresión registrado durante los desalojos.

El ministro explicó que en la intervención ejecutada para despejar el bloqueo que afectaba la ruta en Cuyotenango, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a disparos.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos con proyectil de arma de fuego. Los efectivos debieron ser trasladados por vía aérea hacia un centro asistencial en la capital.

"Diferenciemos entre una persona que manifiesta un descontento de manera pacífica tal y cual lo establece la Constitución, a una persona que ya se involucra en actos delictivos. Llegar a un lugar a desalojar o a interrumpir un bloqueo y ser recibidos por balas […] esto ya nos indica de que no estamos ante manifestantes pacíficos, estamos ante personas que ya están involucrándose en actos ilícitos", resaltó.

Actores políticos y grupos al margen de la ley

Durante el encuentro con los medios, se abordó la presunta presencia de otros sectores coordinando las movilizaciones. Ante las interrogantes sobre la vinculación de actores políticos y miembros de maras en los cierres de rutas, Gobernación indicó que se analizan todos los reportes e indicios.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, respaldó la postura del gabinete de seguridad al señalar la estructura organizativa detrás de las interrupciones al libre tránsito.

"No estamos hablando de manifestaciones, estamos hablando de actividades coordinadas con intereses muy oscuros y va en detrimento del bien común que dice la Constitución Política de la República", declaró Saenz.

En esa misma línea, el funcionario añadió que la dinámica operativa en los puntos bloqueados apunta a estructuras de crimen organizado.

"El modus operandi lo demuestra. Sin embargo, está en desarrollo todo el levantamiento de datos para poder llegar a presentar a las autoridades competentes la investigación pertinente", agregó.

Decomiso de vehículos y capturas

Como parte de las medidas para restablecer la circulación y liberar el paso de alimentos, medicinas y combustible, el Gobierno advirtió que no se limitará a despejar las carreteras.

Todas las personas aprehendidas en flagrancia bloqueando el paso serán puestas a disposición de los tribunales.

Se advirtió de la incautación de bienes, como los vehículos utilizados para obstruir las arterias viales (automóviles, motocicletas y tuk-tuks) que, según las autoridades, serán confiscados y remitidos a los órganos judiciales para su decomiso conforme a la ley.

Las autoridades reiteraron que los canales de diálogo permanecen abiertos, pero remarcaron que el derecho a la manifestación no puede ejercerse vulnerando los derechos de libertad de locomoción del resto de la ciudadanía. El aviso fue de 30 minutos para que se operativicen acciones conjuntas entre la PNC y el Ejército para despejar los bloqueos tanto en ciudad de Guatemala como en las carreteras.

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