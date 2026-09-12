Gobierno dice haber cumplido orden de la CC sobre los bloqueos y cuestiona plazo de seis horas que se le otorgó

El Ejecutivo dio una conferencia de prensa este sábado 12 de septiembre, luego de la liberación de los 34 bloqueos que se registraban en el país por el alza de los combustibles y para exigir la renuncia del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario no estuvo presente en la conferencia y la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Karina García Ruano, no precisó cuál era su agenda.

Durante la conferencia, los funcionarios detallaron las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército para despejar las rutas, así como las condiciones en las que se ejecutó la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, cuestionó durante su intervención el plazo de seis horas que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) para liberar las rutas bloqueadas y comentó que era “muy corto” para ejecutar la orden.

Villeda explicó que el Ministerio de Gobernación fue notificado cerca de las 19 horas del 11 de septiembre y que el plazo vencía a las 2 horas del día siguiente. Según el funcionario, antes de la media noche ya habían sido liberadas todas las vías.

“Eso fue porque afortunadamente esto no nos agarró de sorpresa”, indicó.

El ministro sostuvo que desde la mañana habían coordinado un plan de acción con el Presidente y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, antes de que la CC emitiera la resolución.

“Eso fue lo que permitió de alguna forma cumplir con la orden y el plazo que había emitido la Corte, que hay que decirlo, era muy corto en términos generales para poderlo ejecutar”, aseguró Villeda.

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Manifestantes bloquearon el km 19 de la ruta al Pacífico el 11 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Villeda cuestiona las seis horas otorgadas por la CC

El funcionario se refirió al voto razonado del magistrado Luis Fernando Bermejo y señaló que este cuestionó el tiempo que la CC concedió para ejecutar la orden.

“Porque la Corte de Constitucionalidad ha mantenido por muchos años un criterio donde ha dicho que nadie está obligado a hacer lo imposible y que a nadie se le puede exigir algo que materialmente no puede hacer. Y que las obligaciones de las personas y de los ciudadanos también dependen de las posibilidades materiales de que esta persona las pueda ejercer o las pueda ejecutar”, señaló Villeda.

Conductores fueron obligadso a entregar sus datos y firma para poder continuar su recorrido durante el bloqueo en el Anillo Periférico, frente a la colonia Bethania, zona 7. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

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Destitución estaba condicionada

Villeda aclaró que la CC no había ordenado su destitución ni la del director de la Policía Nacional Civil (PNC), sino que los apercibió de que podrían ser separados del cargo si no ejecutaban lo ordenado.

El ministro agregó que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece la posibilidad de destituir a un funcionario cuando desobedece una orden concreta de la CC.

Hubo 34 puntos bloqueados en el país

Villeda presentó un consolidado de 34 puntos liberados en el país: 20 en el Distrito Central, cuatro en el Distrito Sur, cuatro en el Distrito de Oriente y seis en el Distrito Norte.

Según el ministro, el último bloqueo fue liberado en el km 124 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa, cerca de las 23.30 horas, después de 13 horas.

“Esta fue, en efecto, el último bloqueo liberado, la última ruta liberada y se hizo más o menos al filo de las 11 y media de la noche. En general, fueron liberados 34 puntos a nivel nacional”, indicó.

También reportó que dos agentes de la PNC resultaron heridos por arma de fuego en los km 168 y 169, en el cruce a San Andrés Villa Seca, Cuyotenango, Suchitepéquez. Según el funcionario, fueron trasladados vía aérea a Guatemala para recibir atención médica.

Tensión en desalojo de bloqueo en el km 168 de la ruta al suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: captura de video de cortesía)

Acciones por posibles bloqueos

El Gobierno aseguró que mantendrá operativos para evitar que vuelvan a instalarse bloqueos en las carreteras del país y advirtió que, si las protestas se reactivan, la Policía Nacional Civil repetirá el procedimiento aplicado durante la última jornada: privilegiar el diálogo, liberar las vías y recurrir a la fuerza pública de manera proporcional cuando no exista otra alternativa. El ministro de Gobernación informó que durante los operativos fueron consignadas aproximadamente 14 personas y ocho vehículos que habrían sido utilizados en las interrupciones del tránsito.

El funcionario reconoció que existe la posibilidad de nuevos bloqueos durante los próximos días y señaló que Gobernación y el Ejército mantienen un plan de contingencia y control territorial. Aclaró que las operaciones no buscan restringir la movilidad ni impedir manifestaciones, sino evitar que vuelvan a cerrarse las carreteras. En caso de nuevas interrupciones, sostuvo que las personas involucradas y los vehículos utilizados podrán ser puestos a disposición de los tribunales.

Garantizan abastecimiento de combustible

En un enlace a través de videoconferencia, el Ministerio de Energía y Minas informó que el abastecimiento de combustibles comenzó a normalizarse luego de la liberación de las carreteras que permanecían bloqueadas y que habían impedido el traslado de cisternas hacia distintas regiones del país.

El ministro Edwin Barrios indicó que durante la mañana de este sábado se movilizaban más de 400 vehículos que transportaban diésel, gasolina regular y gasolina superior hacia más de 1,200 estaciones de servicio, con el objetivo de recuperar el tiempo perdido y atender la demanda acumulada.

Según el funcionario, algunas gasolineras llegaron a quedarse sin uno o ambos tipos de gasolina debido a que los camiones no podían circular por los bloqueos. Aseguró que esa situación está siendo superada y que el Ministerio prevé que el abastecimiento vuelva a condiciones normales a partir de este fin de semana.

Presidente no asistió a la conferencia

García Ruano, al ser consultada por la agenda del mandatario y la razón por la que no estaba presente, la secretaria no precisó dónde se encontraba ni detalló las actividades que desarrollaba.

García Ruano dijo que el mandatario está en todas partes, aunque no en la conferencia que se llevó a cabo un día después de los bloqueos donde pedían su renuncia y por el alza al combustible.

“No hemos dicho que el presidente esté en su casa. Yo más bien lo que he dicho es que es la característica de ubicuidad del presidente. Está por todas partes, Y es 24-7, 7 días a la semana, 24 horas al día”, respondió García Ruano.

La funcionaria sostuvo que el presidente estaba presente “de otra manera” mediante la coordinación con sus funcionarios.

“Yo comprendo que la figura del presidente es una figura importante, que ustedes, además, siendo su fuente de información, estén acostumbrados a que él siempre esté, pero él está de otra manera y además él está instruyendo para que sus funcionarios estén a la respuesta de cada situación”, agregó.