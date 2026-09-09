Bloqueos ponen en riesgo US$150 millones diarios en mercancías y Q100 millones en recaudación, según cámaras empresariales

El sector industrial y comercial rechazó este miércoles 9 de septiembre la continuidad de los bloqueos en distintos puntos de Guatemala y pidió a las autoridades garantizar la libre circulación, ante las consecuencias que las protestas por el incremento del precio de los combustibles tienen para el movimiento de mercancías, la recaudación tributaria y la actividad económica.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) manifestó su "rotundo rechazo" a la segunda semana consecutiva de bloqueos y calificó la situación de insostenible por las consecuencias para la población y la economía.

Detalló que el Observatorio de Políticas Industriales de la CIG calcula que los cierres de carreteras ponen en riesgo aproximadamente US$150 millones (unos Q1 mil134 millones) diarios en mercancías que transitan por las aduanas del país, entre importaciones y exportaciones.

Además, según la entidad, por cada día de paralización la recaudación tributaria aduanera podría disminuir alrededor de Q100 millones.

La CIG agregó que a esas consecuencias se suma la pérdida de productividad ocasionada por las dificultades de movilidad.

Rechazan los bloqueos

La Cámara de Industria reconoció la preocupación por el incremento de los precios de los combustibles y la presión que esa situación genera sobre la cadena productiva.

Sin embargo, sostuvo que los bloqueos agravan las consecuencias económicas para trabajadores, familias, empresas y mipymes, debido a las restricciones a la movilidad, las dificultades para el abastecimiento y las pérdidas que ocasionan.

"Los bloqueos no son la solución, solo incrementan el gasto de gasolina", afirmó la CIG en su pronunciamiento.

La organización empresarial también hizo un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud y dentro del marco legal con el objetivo de garantizar la libre circulación.

"Las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos institucionales, sin afectar a la población ni paralizar la economía. Guatemala necesita certeza, Estado de derecho y conectividad para generar empleo, atraer inversión y fortalecer su competitividad", señaló.

Cámara de Comercio pide utilizar la fuerza pública

La Cámara de Comercio también rechazó la continuidad de los bloqueos y exigió una actuación inmediata de las autoridades para liberar las carreteras.

"Los bloqueos generan pobreza, miseria y anarquía", afirmó la entidad en un comunicado.

La Cámara de Comercio fue más allá en su petición y planteó utilizar la fuerza pública para restablecer la circulación, así como identificar y capturar a los responsables.

"Las autoridades tienen la obligación de actuar de inmediato. Deben utilizar la fuerza pública para liberar las carreteras, identificar a los responsables y proceder con las capturas y acciones penales contra los actores intelectuales y materiales de estos hechos. Guatemala no puede seguir así", señala la Cámara de Comercio en el comunicado.

CIG se pronuncia sobre ley de combustibles

La Cámara de Industria también se refirió a la reciente aprobación de la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

La organización considera que la disposición puede generar un alivio coyuntural, pero sostiene que no resuelve las causas estructurales del problema y que no debería convertirse en una política permanente.

Por ello, la CIG considera que la medida debe ser "estrictamente provisional, administrada con responsabilidad y transparencia y sujeta a una adecuada fiscalización, considerando el uso de recursos públicos significativos".

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), por su parte, estima que los Q2 mil 500 millones aprobados para subsidiar el diésel y las gasolinas regular y superior podrían alcanzar para al menos tres meses, aunque el plazo dependerá del comportamiento de los precios internacionales de los combustibles.

El MEM será responsable de dar seguimiento diario a esos precios para determinar cuánto deberá aportar el Estado en concepto de subsidio para mantener el costo máximo aprobado por el Congreso.

Transportistas buscan reunión con Arévalo

Mientras los sectores industrial y comercial exigen que se liberen las carreteras, transportistas buscan una reunión con el presidente Bernardo Arévalo.

Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas y miembro de Gretexpa, entregó en la Secretaría Privada de la Presidencia una carta con peticiones dirigidas al mandatario.

En la misiva, los transportistas solicitan que Arévalo vete el nuevo decreto aprobado por el Congreso relacionado con los precios máximos de los combustibles.

Según los transportistas, ya se comunicaron con la secretaria Ana Glenda Tager y solicitaron una reunión con el presidente.

Puntos bloqueados

Entre los puntos reportados como bloqueados están el km 168, en Cuyotenango, Suchitepéquez, en la ruta al suroccidente, y el km 126, en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, en la ruta al Atlántico.

En la capital se reportan cierres en la Octava Avenida, entre Novena y 10a calles, zona 1, y en la Séptima Avenida y Sexta Calle, también en la zona 1. En la ruta al Pacífico, el paso está cerrado en ambos sentidos en el km 19.

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