Qué acciones mantendrá la PNC y el Ejército ante posibles nuevos bloqueos en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) mantendrá presencia en varios puntos donde se registraron bloqueos y disturbios, mientras que el diálogo será la primera medida que aplicarán los agentes para intentar liberar las carreteras, informó Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la institución.

Aguilar explicó que el protocolo de la PNC establece como primer paso buscar un acuerdo con las personas que bloqueen las vías.

Agregó que el viernes 11 de septiembre los bloqueos fueron liberados tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC)

“De acuerdo con lo que indicó la Corte de Constitucionalidad el día de ayer —11 de septiembre—, era que se dejaran las vías inmediatamente libres, por lo cual se intervino luego de agotar en todo momento el diálogo”, afirmó.

El portavoz señaló que, si el diálogo no permite liberar las carreteras, la Policía puede recurrir al uso de la fuerza y a medios disuasivos. Según Aguilar, esas acciones se realizan con presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y con respeto a los derechos humanos.

Agregó que el gas lacrimógeno fue uno de los medios utilizados por los agentes durante los disturbios.

Soldados del Ejército de Guatemala permanecen en la entrada de la colonia Bethania, zona 7, tras los bloqueos registrados en el sector. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“Lamentamos que, en algunos de los casos, incluso hay elementos de la Policía que resultaron heridos con proyectil de arma de fuego, tomando en cuenta que la Policía únicamente utilizó medios disuasivos, a lo que le decimos, pues, específicamente a este tipo de gas lacrimógeno para poder, que no es letal, sino que es para disolver masas”, afirmó.

Presencia de la PNC y el Ejército

Aguilar informó que en los puntos donde hubo bloqueos se mantiene presencia de la PNC y del Ejército de Guatemala.

“Los puntos que habían sido reportados bloqueados el día de ayer ahora tienen presencia de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, tanto como en el sector de la Bethania, —zona 7 capitalina—, Santa Isabel —Villa Nueva—, y en el área de Gualán —Zacapa—, que serían los lugares donde se tuvo mayor presencia de ciudadanos, y en los últimos dos, fue donde se registraron disturbios”, señaló.

Durante la tarde del 12 de septiembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo en conferencia de prensa que ante posibles bloqueos los próximos días se mantendrá la coordinación con el Ejército para evitar nuevos eventos que afecten la movilización de los guatemaltecos.

Villeda dijo que si se dieran nuevos bloqueos se procedería "con los protocolos, agotar el diálogo y, utilizar la fuerza, como última opción".

Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien también participó en la conferencia de prensa, aseguró que se mantendrá la "seguridad democrática". El funcionario refirió que si alguien está violando los derechos de los demás —con bloqueos—, se dialogará para que desistan y, si no acceden, las autoridades accionarían y el Ejército apoyaría.

Personas bloquean frente a la colonia Bethania, zona 7 durante una protesta por el aumento en los precios del combustible en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

Fiscalía no ha recibido denuncias por bloqueos en la Bethania

La Fiscalía Metropolitana informó que, de momento, no ha recibido ninguna denuncia relacionada con los bloqueos recientes en la Bethania, zona 7.

Según la Fiscalía, el viernes 11 de septiembre se contó con el apoyo de la PNC y del Ministerio de Gobernación, cuyo personal ingresó en el área como medida de prevención.

La Fiscalía indicó que no ha iniciado una investigación de oficio por estos hechos, aunque todavía analiza si comenzará una.

También informó que el viernes, durante los bloqueos, cinco personas fueron detenidas. Sin embargo, el juez resolvió falta de mérito para todas ante la falta de evidencia suficiente.

PNC pide respetar la libertad de locomoción

Aguilar aseguró que la institución respeta el derecho a manifestar, pero pidió que también se garantice la libertad de locomoción de las demás personas.

Soldados del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en la entrada de la colonia Bethania, zona 7, tras los bloqueos registrados en el sector. (Foto Prensa Libre: Javier González

“La Policía Nacional Civil respeta el derecho de manifestar, pero también hacemos el llamado a los guatemaltecos a respetar el derecho de los demás ciudadanos de poder tener la libertad de locomoción, tomando en cuenta que hay muchas necesidades que se tienen que cumplir durante distintos horarios”, añadió.

El portavoz mencionó como ejemplo a las personas que deben movilizarse para recibir tratamientos médicos y a los vehículos que trasladan productos perecederos.