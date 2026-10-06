Reformas a la ley del Inguat reciben dictamen favorable y estas son las modificaciones

La Comisión de Turismo del Congreso emitió dictamen favorable, con 36 modificaciones, a la iniciativa de ley 6811, que busca actualizar la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

La propuesta original consta de 61 artículos, y con las modificaciones ahora se integra por 55 artículos.

Alberto De León, diputado y presidente de la Comisión, explicó que se mantiene la esencia de la iniciativa: crear una junta directiva mixta con representación público y privada y entre otras atribuciones tendrá a su cargo el nombramiento nombre del director general del Inguat para el plazo de seis años, también crear el fondo para infraestructura turística y una ventanilla única, además de ampliar el impuesto de hospedaje a servicios contratados mediante plataformas digitales como parte de la modernización necesaria.

Financiamiento del Foditur

El dictamen mantiene la propuesta de creación del Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Turística (Foditur), adscrito al Inguat y administrado por este, pero elimina la propuesta del aporte inicial de Q300 millones proveniente del Presupuesto del Estado, y la asignación del 5% de los ingresos del impuesto de salida aérea.

Según el documento, el fondo se financiaría con asignaciones presupuestarias del Inguat, donaciones, aportes públicos o privados, rendimientos e ingresos por el uso de infraestructura financiada por el fondo. Los saldos no ejecutados conservarían su carácter privativo. Las fuentes también incluyen legados, subvenciones y transferencias de personas o entidades nacionales o extranjeras. Los saldos disponibles podrían continuar utilizándose en ejercicios posteriores.

La función de ese fondo será financiar infraestructura turística local o vinculada con destinos priorizados, sin sustituir competencias de otras entidades: centros de atención al visitante, senderos, miradores, muelles, accesos, saneamiento, agua potable y conectividad, entre otros proyectos. El apoyo abarcaría gestión de residuos sólidos y aguas residuales, drenajes, eficiencia energética y servicios públicos vinculados con destinos turísticos priorizados.

Además podrá financiar, cofinanciar o desarrollar proyectos mediante Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o convenios con municipalidades y mancomunidades.

Junta directiva y director general

Se creará la junta directiva, como órgano superior de dirección estratégica, pero en el dictamen se reduce de siete a cinco el número de integrantes titulares (cada uno con sus suplentes).

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La iniciativa original contemplaba cuatro ministros y tres representantes privados. El ministro de Economía la presidiría; los otros corresponderían a Cultura y Deportes, Comunicaciones y Relaciones Exteriores. Ahora, el dictamen propone un integrante designado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, quien presidiría la Junta; un representante del Ministerio de Economía, y uno designado por el pleno del Congreso, de una lista de al menos seis candidatos propuesta por la Comisión de Turismo, y ya no integra a los otros ministerios.

Los dos representantes privados serían designados por la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). Se elimina la representación que se había propuesto del Buró de Convenciones. El plazo de gestión propuesto se amplía a cinco años. En la iniciativa original, los representantes privados serían designados para tres años.

En el caso del director general del Inguat, este sería nombrado por la Junta Directiva para el plazo de seis años. Se agregó que el presidente de la República lo convocaría al Consejo de Ministros cuando se aborden asuntos de su competencia; participaría con voz, sin voto.

Hospedaje y plataformas digitales

Se mantiene el impuesto de hospedaje del 10% sobre la tarifa, pagado por el usuario, así como la propuesta de aplicarlo también por servicios ofrecidos o contratados mediante plataformas digitales o tecnológicas.

El reglamento podría establecer mecanismos para que las plataformas digitales y administradores de reservas actúen como agentes de retención, conforme a convenios con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También deberían registrarse o reportarse ante el Inguat.

También se mantienen los impuestos de salida del país de US$30 por persona por vía aérea y US$10 por vía marítima que ya existen, para guatemaltecos y extranjeros. No estarían sujetos quienes salgan por vía terrestre ni quienes ingresen en cruceros internacionales en tránsito, permanezcan hasta 72 horas y no tengan registro migratorio de ingreso.

Distribución de impuestos

La recaudación por impuesto de hospedaje seguiría destinada al presupuesto del Inguat.

Sin embargo se propone cambiar el destino del impuesto de salida aérea:

Actualmente se distribuye así: 32% para el Ministerio de Educación; 33% para el Inguat; 27% para Aeronáutica Civil; 4% el Ministerio de Cultura y Deportes, y 4% por ciento para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

La iniciativa proponía asignar el 55% al encargado de operar aeródromos públicos, el 40% al Inguat y el 5% al Foditur.

El dictamen modifica esa distribución y propone: 65% para el operador de aeródromos y 35% para el Inguat. La nueva distribución excluye las asignaciones vigentes para Educación, Cultura y Deportes y el Conap, y retira el aporte propuesto para el Foditur.

Por vía marítima se mantendría el reparto: 75% para el Inguat; 15% para Cultura y Deportes, destinado a sitios y monumentos arqueológicos e históricos y museos, y 10% para el Conap.

Cambios en incentivos fiscales

La iniciativa propone crear un régimen de incentivos fiscales para la atracción de grandes inversiones hoteleras y turísticas, para exonerar el 100% del impuesto sobre la renta (ISR) durante 10 años improrrogables y eximir aranceles e impuesto al valor agregado (IVA) en importaciones de maquinaria y equipo durante la construcción y hasta el segundo año de operación.

El dictamen cambia la clasificación de proyectos, los montos de inversión y los plazos.

Los proyectos de hospedaje turístico de pequeña escala tendrían exención del 100% del ISR durante tres años de liquidación definitiva y del 50% en los dos años siguientes.

Los de escala media tendrían exención durante del 100% del ISR durante cinco años y del 50% los tres siguientes.

Los proyectos de hospedaje turístico estratégicos de alta inversión tendrían exención del 100% por ciento durante cinco años y del 50% los cinco siguientes.

Deberían estar inscritos en el Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas del Decreto 10-2012 y sus reformas. El dictamen no incluye exenciones de aranceles ni del IVA en importaciones.

Otros ajustes

Se elimina la disposición transitoria que mantendría la validez de contrataciones internacionales de promoción turística en curso bajo su régimen original. Se incorporan plataformas digitales a la definición de empresas turísticas, se ajustan funciones del Inguat y Foditur, y se mantienen la propuesta Mesa Multisectorial con modificaciones y la creación de la Ventanilla Única de Turismo.

Agexport: Analizan iniciativa

Andreas Kuestermann, integrante de la Junta Directiva de Agexport, indicó que aún analizan el dictamen de la iniciativa de ley, y que se trata de un tema que han trabajado de manera conjunta con Camtur e Inguat así como con otras instituciones. Explicó que es necesario actualizar la legislación y dotar al país de una institucionalidad turística moderna, técnica, transparente y capaz de responder a los retos actuales y de la próxima década.

El directivo de Agexport señaló que la ley vigente fue emitida hace varias décadas, cuando el turismo, la tecnología, la conectividad y la forma de competir entre destinos eran completamente distintos.

Agregó que el sector analiza las modificaciones incorporadas en el dictamen para determinar si se mantiene el espíritu de la propuesta original, orientada a modernizar la institucionalidad turística sin ampliar la burocracia del Inguat y a impulsar el turismo mediante una política de Estado.

También indicó que deberán observar cómo se desarrolla el proceso legislativo que seguirá el dictamen y la iniciativa en el pleno del Congreso.

Respecto de la creación de una Junta Directiva con participación de los sectores público y privado, Kuestermann explicó que la intención es fortalecer una institucionalidad de largo plazo. Añadió que también analizarán la propuesta de integración incluida en el dictamen.

“Vemos que, aunque no es lo que se propuso, se está considerando al sector privado como uno de los elementos esenciales para el futuro del turismo”, afirmó. A su criterio, que el sector privado forme parte de esa institucionalidad representa un avance importante.

Otro de los aspectos que analizarán es cómo quedaron planteados los incentivos fiscales, y las funciones del Inguat, debido a que esta propuesta también sufrió modificaciones en el dictamen, agregó.

Opinión del Inguat

Por medio de su oficina de Comunicación, el Inguat valoró el avance y señaló que las modificaciones forman parte del proceso legislativo. Refirió sin embargo que analizará el alcance de los cambios y continuará dialogando con diputados.

“El objetivo es que la reforma conserve la capacidad de modernizar efectivamente la institucionalidad turística y de darle al país mejores herramientas para desarrollar el sector”, expresó

La entidad considera necesario construir consensos para generar inversión, empleo y beneficios para las comunidades. El Inguat sostiene que el crecimiento turístico debe traducirse en mayores oportunidades para los territorios y la economía nacional.

Votos razonados

Firmaron el dictamen 17 de los 21 diputados. No lo suscribieron Mercedes del Rosario Monzón, Christian Joel Martínez, Ronalth Ochaeta Aguilar y Luis Alberto Rodríguez Reyes, según el documento del dictamen.

Monzón, Ochaeta y David Illescas, quien sí firmó, presentaron un voto parcialmente en contra. Cuestionan la eliminación del 4% del impuesto de salida aérea para el Conap, que, según ellos, amenazaría la sostenibilidad del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas e incumpliría disposiciones constitucionales y compromisos internacionales.

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También argumentan que limitar la representación privada a Camtur y Agexport vulneraría los artículos 4 y 34 constitucionales, al privilegiar a ambas entidades y excluir a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y asociaciones comunitarias de turismo indígenas. Los diputados vinculan sus objeciones con la igualdad y la libertad de asociación.

Héctor Aldana, quien firmó con voto concurrente, pide dejar claras las nuevas funciones del Inguat para evitar duplicidades y precisar la designación del encargado del Foditur y su operación. Además considera que modificar lo relacionado a los incentivos debilita el propósito de la iniciativa.