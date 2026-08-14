Guatemala supera 1.9 millones de turistas: estos países registran el mayor crecimiento

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Guatemala supera 1.9 millones de turistas: estos países registran el mayor crecimiento

Guatemala recibió más de 1.9 millones de turistas entre enero y julio del 2026, mientras el Inguat proyecta cerrar el año con 3.6 millones de visitantes.

NOTA POR EFE

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Eventos como el Festival de las Flores en La Antigua Guatemala atraen a visitantes locales y extranjeros. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Guatemala recibió un millón 915 mil 874 turistas entre enero y julio del 2026, 1.2% más que en el 2025, crecimiento impulsado por una estrategia de diversificación de mercados, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), durante julio el país registró la llegada de alrededor de 288 mil 700 visitantes, cifra que supone un alza del 2% en comparación con los 283 mil 91 turistas contabilizados en julio del año pasado.

El Inguat destacó que el desempeño positivo del sector estuvo marcado por la recuperación del mercado salvadoreño, que aumentó 5% en julio y se consolidó durante las Fiestas Agostinas que se celebran en ese país. Estas motivaron el ingreso de 71 mil 75 visitantes procedentes de El Salvador, quienes generaron una derrama económica estimada en US$21.6 millones entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

Estados Unidos, por su parte, se mantuvo como el segundo mercado más atractivo para Guatemala, con 73 mil 593 visitantes en julio y un leve incremento del 0.1% en comparación con el mismo mes del 2025. La entidad turística consideró relevante esa estabilidad "ante la reducción de la capacidad aérea, el aumento de los costos operativos de las aerolíneas y el encarecimiento de los boletos".

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Las nuevas conexiones aéreas anunciadas en 2026 amplían las opciones de viaje desde Guatemala. La más reciente es el regreso del vuelo directo a Guadalajara, México, previsto para diciembre, que se suma a las nuevas rutas hacia Colombia, Estados Unidos y Canadá. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Entre los mercados con mayor dinamismo interanual en julio destacaron Australia, con un incremento del 50%; México, 39%; Panamá, 30%; Nicaragua, 26%; Colombia, 25%, y Países Bajos, 20%.

Estas cifras forman parte del plan gubernamental lanzado en el 2024 para posicionar a Guatemala como un destino sostenible en Centroamérica, orientado a captar viajeros con mayor capacidad de gasto y aumentar su tiempo de permanencia en el territorio nacional, indicó el Inguat.

Guatemala registró en el 2025 la llegada de tres millones 361 mil 843 visitantes, un incremento del 11% respecto de los tres millones 37 mil 282 turistas contabilizados en el 2024. El Inguat proyecta cerrar el 2026 con 3.6 millones de visitantes, como paso previo a la meta de alcanzar cuatro millones en el 2027.

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