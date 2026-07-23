Festival de las Flores 2026 en La Antigua Guatemala: agenda, desfile “Inicia la Primavera” y concursos florales

Con una temática que busca exaltar la esencia de La Antigua Guatemala, llega la décima edición del Festival de las Flores, donde el arte efímero de los arreglos florales y la belleza natural de la ciudad convergen para recibir a turistas nacionales y extranjeros.

Este evento, que nació en el 2017, ha marcado a La Antigua Guatemala, que ha reconocido noviembre como el Mes de las Flores. Más allá de adornar calles, fachadas y otros lugares emblemáticos de la ciudad colonial, esta edición busca reconocer a La Antigua Guatemala como un espacio donde florece.

"Hay ciudades que decoran sus calles con flores… pero La Antigua Guatemala es diferente; aquí las flores nacen de ella, de su gente, de sus calles, fachadas, volcanes, mercados y cerros. Nacen de cada rincón, haciendo de ella la "raíz" de este festival", destaca el comunicado de esta edición.

Con esta idea surgió el tema de esta décima edición: "Ciudad floreciente", que busca recordar que La Antigua Guatemala siempre ha florecido.

Durante diez ediciones, la ciudad colonial se ha transformado en una galería de arte floral viviente, donde se expone la creatividad de los artistas en fachadas, monumentos y espacios emblemáticos.

Este festival, que cada año sigue creciendo, no solo se vivirá el 14 y 15 de noviembre, sino que también contará con una agenda de actividades que comenzará en octubre y se extenderá hasta la celebración del Festival de las Flores. Estas son las actividades programadas para esta edición:

Agenda del Festival de las Flores

Cocinando con Flores (18 de octubre)

Concurso gastronómico en el que chefs y cocineros presentan platos innovadores elaborados con flores comestibles.

Categorías:

Plato fuerte

Entrada

Postre

Mixología

Lugar: Verde Eventos, La Antigua Guatemala.

Exposición de Arte (25 de octubre)

Exposición que reúne obras inspiradas en el alma botánica de La Antigua Guatemala. Incluye pintura, escultura, arte floral y textil, con piezas de artistas locales e internacionales.

Invitado: Manfredo Escobar.

Lanzamiento de Eterna Primavera (octubre)

Presentación de una edición especial de cerveza conmemorativa del Festival de las Flores, a cargo de Antigua Cerveza.

Entrega de kits Las Flores Trail Run (7 de noviembre)

Entrega de kits y bienvenida a los corredores que participarán en la carrera.

Jardines Conmemorativos (del 7 al 15 de noviembre)

Según el comunicado, para la edición del Festival de las Flores 2026 diversos espacios de la ciudad abrirán sus puertas para convertirse en Jardines Conmemorativos, una colección de experiencias florales inspiradas en las ediciones más emblemáticas del festival.

Las Flores Trail Run (8 de noviembre)

Carrera de montaña por los senderos y paisajes de Carmona Trails.

Ediciones de 5 y 10 kilómetros, orientadas para toda la familia, incluidas las mascotas.

Lugar: Carmona Trails.

Desfile de Carros "Inicia la Primavera" (13 de noviembre)

Desfile de carros para dar la bienvenida al Festival de las Flores. Los organizadores prometen un recorrido lleno de magia, encanto y flores.

Festival de las Flores (14 y 15 de noviembre)

Celebración de la décima edición del Festival de las Flores, bajo la temática "Ciudad floreciente".

Concursos florales:

Barrio con Mejor Actitud

Categoría Libre

Categoría Fachadas

Bicicletas

Monumental

Durante la celebración también se ofrecerán actividades de arte, música y un mercadito: